По данным министерства, в Литве есть около 270 000 жителей этого возраста, из них не привитых и не переболевших ковидом - 80 000.
"Количество привитых в этой возрастной группе намного ниже, чем в других группах риска. Это люди больше других рискуют попасть в больницу и умереть от коронавируса, чем люди из других возрастных групп", – сказано в сообщении.
По данным министерства, во время пандемии смерти в группе старше 75 лет составили две трети общего показателя смертности.
Чтобы побудить этих жителей к вакцинации, правительство в среду будет обсуждать проект закона о выделении выплат в размере 100 евро в первый раз прививающимся жителям старше 75 лет или людям этого возраста, которые до апреля 2022 года привьются третьей дозой.
Это предложение еще должен одобрить о парламент.
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