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В Литве иммунитета к коронавирусу нет примерно у трети жителей старше 75 лет, сообщает Соцмин.
Pfizer
Pfizer
© Shutterstock

По данным министерства, в Литве есть около 270 000 жителей этого возраста, из них не привитых и не переболевших ковидом - 80 000.

"Количество привитых в этой возрастной группе намного ниже, чем в других группах риска. Это люди больше других рискуют попасть в больницу и умереть от коронавируса, чем люди из других возрастных групп", – сказано в сообщении.

По данным министерства, во время пандемии смерти в группе старше 75 лет составили две трети общего показателя смертности.

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Чтобы побудить этих жителей к вакцинации, правительство в среду будет обсуждать проект закона о выделении выплат в размере 100 евро в первый раз прививающимся жителям старше 75 лет или людям этого возраста, которые до апреля 2022 года привьются третьей дозой.

Это предложение еще должен одобрить о парламент.

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