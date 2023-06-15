В Литве идут дожди: жители делятся радостью в социальных сетях

"В Пагегяй наконец-то пошел дождь! Приятно видеть грозу, молнии", – писала в группе "Энтузиасты погоды" на Facebook Габриэле.

"В Паланге пошел дождь, слышен гром, ура!!!", – радуется Геновайте.

Литовцы истосковались по дождю.

Жители в социальных сетях делятся не только фотографиями, но и видео.

Читатель Delfi Ромас поделился видео из Вейсеяй.

Дождь умыл и Каунас, правда, шел там недолго.

"Только что шел дождь, а сейчас уже все",– рассказала Дайва.

В Вильнюсе пока сухо, как в на юге Европы.

"У нас пасмурно, но дождя нет",– писала Юстина.

Не было дождя в Шилуте, Пакруоисе, Юрбаркасе.