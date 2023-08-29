В Литве идут дожди с грозами: где ситуация будет самая сложная

Густые облака на юго-западе появятся с самого утра, в других районах ожидается больше прояснений. До вечера дожди пройдут в большинстве районов. Местами дожди будут сильные, с грозами.

Больше всего осадков выпадет на западе страны. Вечером дождевые облака появятся и на юге, там будут идти дожди с грозами, град, во время грозы усилится ветер. Днем на западе будет 18–23, а на юго-востоке 24–29 градусов тепла.

В среду погоду обусловит зона низкого давления. И ночью и днем пройдут дожди с грозами, местами прогнозируют град. Ночь будет теплой и душной, будет 15-20 градусов, днем воздух прогреется до 25-30 градусов тепла, на западе будет 21-24.

В четверг ночью во многих районах, а днем местами пройдут дожди, местами сильные, с грозами. Ночью будет 14-19, днем всего 18-23 градуса тепла.