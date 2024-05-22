В Литве идет второй день досрочного голосования на выбрах президента

До четверга 20.00 час. вечера избиратели могут проголосовать в любом месте для досрочного голосования во всех 60 муниципалитетах Литвы, независимо от того, где они задекларировали свое место жительства.
Досрочно проголосовать в среду планирует председатель Партии труда, бывший кандидат в президенты Андрюс Мазуронис и другие политики.
Как и пять лет назад, во втором туре выборов встретятся претендующий на переизбрание лидер страны Гитанас Науседа, за которого в первом туре проголосовали 43,95 проц. избирателей, и кандидат от консерваторов, премьер-министр Ингрида Шимоните. Две недели назад она набрала 20,05 проц. Голосов избирателей.
По данным Главизбиркома, во втором туре президентских выборов в первый день досрочного голосования проголосовали более 41,5 тыс. избирателей. Это 1,7 проц. от общего числа избирателей.
Наиболее активно свою волю выражали жители Нерингского самоуправления, а наиболее пассивно – избиратели Шальчининкского района.
Со среды по пятницу, 22-24 мая, голосование будет организовано в больницах, учреждениях социальной опеки и социального обеспечения, воинских частях и местах лишения свободы.
В пятницу и субботу, 24-25 мая, члены избирательных комиссий организуют голосование на дому. Избиратели с ограниченными возможностями, люди, осуществляющие за ними уход на дому, люди, нетрудоспособные по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше могут голосовать на дому.
Голосование в дипломатических представительствах Литвы за рубежом проводится в установленное каждым представительством время.
Основной день повторного голосования на выборах президента – воскресенье, 26 мая. Двери избирательных участков откроются в 7 часов утра и будут ждать избирателей до 20 часов вечера.