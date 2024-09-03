В Литве хотят запретить разведение, продажу и показ животных с купированными частями тела на выставках

По словам депутата Сейма Е. Пакарклите, запрет купирования ушей и хвостов домашним животным действует в Литве с 2004 года. Тем не менее, зоозащитные организации отмечают случаи, когда питомцев с купированными ушами или хвостами разводят, продают и показывают на выставках.