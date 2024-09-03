2024.09.03 09:49

В Литве хотят запретить разведение, продажу и показ животных с купированными частями тела на выставках

 
Ядвига Белявска
ELTA
ru.DELFI.lt
Сейм рассмотрит вопрос о запрете разведения, продажи и показа животных с купированными частями тела на выставках
Сейм рассмотрит вопрос о запрете разведения, продажи и показа животных с купированными частями тела на выставках
ФОТО: OlgaOvcharenko | Shutterstock

Во вторник Сейм намерен принять поправки к закону, предлагающие запретить разведение, продажу и показ домашних животных, прошедших ветеринарные процедуры по изменению внешнего вида, на выставках.

Соответствующие поправки к закону „О благополучии и защите животных“ инициировала член парламентской фракции „Свобода“ Ева Пакарклите.

В проекте упоминаются такие ветеринарные процедуры, как „укорачивание ушей, бородок, гребней, клювов, хвостов, повреждение или удаление голосовых связок, рогов, когтей, крыльев, копыт и клыков, выщипывание или иное удаление перьев“. Исключением может быть кастрация животных или иные процедуры, выполняемые на основании письменного решения ветеринара по состоянию здоровья животного.

Законопоправками также предлагается запретить разведение и выставку генетически нездоровых домашних животных с явно выраженными генетическими заболеваниями, пороками развития и патологиями.

По словам депутата Сейма Е. Пакарклите, запрет купирования ушей и хвостов домашним животным действует в Литве с 2004 года. Тем не менее, зоозащитные организации отмечают случаи, когда питомцев с купированными ушами или хвостами разводят, продают и показывают на выставках.

„Поэтому я предлагаю запретить подобные деяния с животными. Таким образом, мы снизим желание заводчиков, продавцов и владельцев жестоко обращаться с животными, купируя им конечности“, – заявила депутат Сейма Е. Пакарклите.

Она предлагает ввести данные законопоправки в действие с 1 ноября этого года.

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