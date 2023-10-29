В Литве хотят вернуть прежнюю процедуру подачи заявлений на пенсию: хорошая новостью для некоторых пожилых людей

Министерство социальной защиты и труда Литвы зарегистрировало в октябре поправки к закону, которые, среди прочих изменений, предусматривают продление срока до 12 месяцев.

В министерстве поясняют, что с 1995 по 2018 год, когда была принята новая редакция Закона о пенсиях социального страхования, действовал 12-месячный период от даты получения права на пенсию.

"То есть, если человек обратился за пенсией позже, чем у него возникло право на ее получение, пенсия могла быть назначена со дня получения права, но не более чем за 12 месяцев. С 2018 года этот срок сокращен до 6 месяцев, а восстановить его предлагается с 1 января 2024 года", - комментирует Министерство соцзащиты.

То есть пенсия будет назначена за 12 предыдущих месяцев, как это делалось раньше, уже более 20 лет назад.