В Литве хотят провести государственный аудит системы образования

Члены фракции Партии труда в Сейме, зарегистрировавшие предусматривающий это проект постановления, просят оценить, должным ли образом выполняются обязательства по заработной плате учителей и педагогов, а также – рационально ли расходуются средства, выделяемые на образование из госбюджета.
В документе обращается внимание на то, что финансирование, выделяемое на образование государством и муниципалитетами, с каждым годом увеличивается, однако темпы адаптации системы образования недостаточны, трудно пополнить ряды учителей и педагогов из-за непривлекательных условий труда и неопределенности в сфере образования, педагоги постоянно выражают недовольство получаемой зарплатой, неадекватными условиями труда, а муниципалитеты выражают обеспокоенность недостаточным финансированием делегированных государством функций в сфере образования.
Член Сейма Валентинас Букаускас говорит, что "трудовики" добиваются полного аудита в системе образования, чтобы каждый евро, уплачиваемый налогоплательщиками, направлялся на улучшение и должное функционирование системы образования.
Вместе с "трудовиками" проект постановления подписали более 40 парламентариев, представляющих оппозиционные фракции Сейма.