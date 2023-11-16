В Литве хотят провести государственный аудит системы образования

Члены фракции Партии труда в Сейме, зарегистрировавшие предусматривающий это проект постановления, просят оценить, должным ли образом выполняются обязательства по заработной плате учителей и педагогов, а также – рационально ли расходуются средства, выделяемые на образование из госбюджета.

В документе обращается внимание на то, что финансирование, выделяемое на образование государством и муниципалитетами, с каждым годом увеличивается, однако темпы адаптации системы образования недостаточны, трудно пополнить ряды учителей и педагогов из-за непривлекательных условий труда и неопределенности в сфере образования, педагоги постоянно выражают недовольство получаемой зарплатой, неадекватными условиями труда, а муниципалитеты выражают обеспокоенность недостаточным финансированием делегированных государством функций в сфере образования.