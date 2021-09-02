Ранее ученые надеялись, что такой показатель вакцинации поможет обуздать пандемию. Однако быстро распространяющиеся варианты вируса скорректировали эти прогнозы. Сейчас преобладает мнение о том, что доля иммунизированных – и привитых, и переболевших – должна составлять около 90%.
Как минимум одной дозой от коронавируса в Литве привиты 1 664 246 человек, двумя – 1 514 850.
Как минимум одной дозой привиты 1/4 жителей 12-15 лет. В группе 16–24 и 25–34 лет привиты 6 из 10 жителей.
В возрастной группе от 35-летних и 79-летних достигнут рекомендуемый 70-процентный уровень вакцинации, а в группах 65–69 и 70–74 лет он составляет 78,2%.
В целом Литва получила около 4,37 млн доз вакцин, из них было использовано 3 млн.
Президент Литвы Гитанас Науседа 2 сентября порадовался достигнутому.
"Такова была цель. Сегодня 70% взрослого населения нашей страны привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Литва по темпам вакцинации лидирует в странах Балтии и во многих странах Европы. Это достижение жителей страны! Благодарю тех, кто уже привился, побудил к вакцинации, зарегистрировал или помог привиться близким. Благодарю специалистов, волонтеров, муниципалитеты. Я верю, что люди Литвы находятся в более безопасном окружении", – писал президент.
"С приходом штамма "дельта" понятие безопасности меняется. Сегодня число уже не отражает цель, но цель ясна – чем больше людей привьется, тем стабильнее будет ситуация", – сказал Науседа.
Он обратился к сомневающимся: "Вакцина – прямой научно обоснованный путь к безопасности. Я обращаюсь к Вильнюсскому региону. К Клайпедскому краю и Жемайтии, где темпы вакцинации ниже, – ė̄, bruolē ī sēsis, susitelkēm truopnē! (в переводе с жемайтийского диалекта, "братья и сестры, сплотимся теснее) Надо иметь цель. А еще важнее идти к ней решительно, солидарно и без злобы", – списал Науседа.
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