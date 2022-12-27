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Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что на минувшей неделе уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Литве незначительно снизился – общий показатель заболеваемости составил 1787,6 случаев на 100 000 жителей Литвы (на 50-й неделе - 1843,5). Самый низкий уровень заболеваемости фиксировался в Утенском округе, а самый высокий - в Каунасском.
Gripas
Gripas
© Shutterstock

Из-за гриппа в больницах оказались 235 человек, из них больше половины (162) – дети (до 17 лет). В отделениях интенсивной терапии находились 13 человек, 5 из них - дети 2–17 лет.

Зарегистрированы еще два случая смерти от гриппа (всего в этом сезоне от гриппа умерли четыре человека).

Напомним, что подробную информацию о заболеваемости в конкретных округах можно найти по адресу https://nvsc.lrv.lt/lt/uzkreciamuju-ligu-valdymas/uzkreciamosios-ligos/gripas-1/sergamumo-duomenys

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