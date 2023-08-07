В Литве гремят грозы: где в ближайшие часы ситуация будет самая сложная

По данным Meteo, в 10.15 ч. над Вильнюсским, Каунасским и Алитусским округами идут интенсивные очаги ливней и гроз.

В Траку Воке, недалеко от Вильнюса, фиксировали ветер скоростью до 19 м/с.

В Тракайском районе выпал крупный град.

В ближайшие часы ливни с грозами будут идти в северо-западном направлении и охватят большую часть территории страны.

В ближайшее время в Вильнюсском, Каунасском, Алитусском, Мариямпольском и Шяуляйском округах пройдут сильные ливни с грозами, будет дуть шквальный ветер 15-20, местами 25 м/с, в отдельных районах прогнозируют град.