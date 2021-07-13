"Сейчас у нас не ограничены услуги, не ограничено количество клиентов в помещениях, либеральный подход к дистанции, похоже, если вырастет число новых случаев, эти ограничения вернутся", – сказала Delfi TV эпидемиолог.

"И конечно же, все меры, связанные с собраниями, ведь важно ограничивать контакты. Тут тоже появятся дополнительные ограничения", – прибавила она.

По словам Ашоклене, вероятнее всего, количество новых случаев увеличится осенью.

"Коронавирусу свойственна сезонность, поэтому сложно оценить, что у нас - сезонное снижение или действие вакцинации. Скорее всего, действуют оба фактора. Вероятно, рост будет осенью", – сказала эпидемиолог.

Несмотря на это, по словам Ашоклене, важно решить вопрос перехода к безопасному контактному обучению, чтобы дети могли вернуться в школы.

"Сейчас мы рассматриваемы дополнительные требования к школам, например, обеспечение проветривания помещений, управления потоками, отделения классов, может быть, дифференциация времени уроков. Проблема в том, что не все дети могут быть привиты, у нас будут чувствительные к вирусу начальные классы", – сказала Ашоклене.

"В начальных классах хочется, чтобы процесс обучения остался контактным, то же самое важно для выпускных классов", – подчеркнула специалист. Она заметила, что сейчас больше болеют более молодые люди, но дети реже являются переносчиками вируса.

Ашоклене заверила, что Литва не намерена идти путем Латвии, которая планирует разрешить увольнение непривитых работников в определенных сферах деятельности.

"Латвийские меры достаточно жесткие. Литовская законодательная база не позволяет принимать такие решения – надо менять законы, (...) пока об этом не говорят", – сказала эпидемиолог.

В Литве планируют расширить масштабы тестирования, расширить список работников, которые должны регулярно проверяться, если они не были привиты и не болели вирусом.

В ближайшее время правительство рассмотрит этот порядок. Тестирование планируют проводить за счет государства.

Однако Ашоклене отмечает, что основной проблемой остается вакцинация.