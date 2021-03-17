В Литве готовятся к открытию торговых центров: каким будет порядок

Представитель компании Newsec, которая управляет ТЦ Akropolis, Ozas и BIG Vilnius, Рида Калвайтене сказала журналистам, что ТЦ хотят работать с 22 марта, но власти им ничего не обещают. Правительству представили список действий, которые ТЦ готовы выполнить для обеспечения безопасности: и респираторы для работников, и разделение потоков, движение по кругу, формирование физических барьеров и т.д.

"Мы готовы оборудовать места для тестирования работников прямо в ТЦ. Пока нет конкретного требования правительства о координации", – сказала Калвайтене.

Она заметила, что оправдало себя такое средство как усиленная система вентиляции, которая включается, когда фиксирует слишком высокий уровень CO2. Также предлагается предложить обеспечить на одного покупателя не меньше 20 кв. м площади.

По словам Калвайтене, важно открыть ТЦ с понедельника, чтобы было больше времени перед выходными, когда в магазины приходит больше всего покупателей.

Она заметила, что не все магазины будут работать после открытия.

"Конкретные примеры приводить не хочу, но мы в карантин получили уведомление двух крупных компаний, которые уходят из Литвы или проводят реструктуризацию. Мы получили немало писем от арендаторов, которые не продлевают договоры об аренде, поскольку у них нет иного выхода. Откроются не все магазины, которые закрылись в декабре. Торговцы сейчас переживают серьезное давление", - сказала Калвайтене.

По ее словам, электронная торговля магазины не спасает, поскольку дает в карантин всего 9-10% обычного оборота. Проблема, по ее словам, в том, что накопилась масса товара. который надо распродать, ведь сезоны меняются, меняется мода, даже погода.

Президент Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене сказала, что не осталось аргументов, объясняющих закрытие ТЦ, ведь крупные магазины с отдельным входом уже открыты.