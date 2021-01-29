В Литве готовят "холодный душ" адвокатам и другим самозанятым с большими зарплатами

Маяускас не скрывает, что начал интересоваться этим вопросом, когда представители крупного бизнеса предложили снизить налоги людям с большими доходами. Депутат назвал, представители каких профессий зарабатывают больше всего и могут платить больше налогов.

"По данным ГНИ, в 2019 г. доходы 10 адвокатов с самыми большими доходами составляли в среднем по 2 млн. евро в год, с этих денег заплатили меньше 6% налогов. Например, адвокат, который заработал 4,2 млн. евро, заплатил 5,1% от своих доходов. Для сравнения, налоги рабочих в Литве составляют 20%, а при доходах в 87 000 евро – 32%", – заметил Маяускас.

В Литве индивидуально работают около 1900 адвокатов, все вместе в 2019 г. они получили доходы на сумму 122 млн. евро.

"В среднем один адвокат декларировал доходы на сумму 68.000 евро и заплатил 7% подоходного налога. 100 адвокатов с самыми большими зарплатами заработали по 700.000 в год и заплатили 7,7% налога. У остальных доходы составляли в среднем 31 000 евро в год", – заметил Маяускас.

Кроме того, по действующим законам, адвокаты платят налоги с 70% доходов, как и другие самозанятые. Тариф подоходного налога для самозанятых составляет 5-15%, его размер зависит от доходов.

"Это пример несправедливого налогообложения. Мы обсудим конкретные изменения с правительством. Если подкорректировать закон, можно получить дополнительно 5 млн. евро", – считает Маяускас.

Заместитель председателя Совета адвокатов Миндаукас Кукайтис сказал, что доходы адвоката не равны чистой прибыли – здесь и риск бизнеса, и аренда офиса, и зарплата работников, налог на недвижимость, страхование профессиональной деятельности и т.д. Он заверил, что даже при больших доходах, деятельность адвоката может быть убыточной.

"Во-первых, это безответственные заявления. Некорректно сравнивать старые данные, ведь налоги для адвокатов и их помощников уже повышали – налогооблагаемая база с 50% выросла до 90%, надо также оценивать действующие в связи с карантином ограничения", – сказал Кукайтис.

Он акцентировал, что кроме подоходного налога адвокаты с большими доходами платят содровские налоги, налог на здравоохранения и НДС. Если доходы небольшие, в общей сложности адвокат платит налоги в размере 15,78% доходов, а если большие - 22,78%. Если доходы больше 45 000 евро, то придется заплатить НДС в размере 21%.

"Значит, при доходах 2583 евро в месяц, "на руки" адвокат получает 2175,40 евро. Тут еще надо вычесть все расходы – на телефон, топливо, аренду офиса, страховку и на др. необходимые для работы вещи. В результате остается стандартная средняя зарплата", – сказал Кукайтис.

Он заметил, что индивидуально работают не только адвокаты, и все эти люди платят такие же налоги.

"Изменить налоговое бремя для самозанятых, это то же самое, что запретить в Литве индивидуальную занятость, ведь большие налоги ее уничтожат. Надо не забывать, что все самозанятые, в их числе и адвокаты, содержат себя, свое рабочее место, оплачивают себе отпуск, сами откладывают на пенсию", – сказал он.

Специалист по налогам компании EY Кястутис Лисаускас сказал, что не только адвокаты, но и другие самозанятые платят меньше налогов, по сравнению с наемными работниками.

"Если просто, то оценка депутата верная. Конечно, это касается не только адвокатов, но и других самозанятых. Эта несправедливость появилась в последние несколько лет, когда проводили реформы тарифа подоходного налога и содровских налогов. Раньше действовал единый подоходный налог - 15%, разница была в содровских налогах. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас, если взять зарплату наемного работника, то он платит ПН в размере 32%, а адвокат с такой же суммы - 15%", – сказал Лисауска, заметив, что самозанятые платят этот налог только с 70% доходов.