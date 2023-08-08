В Литве главные причины смерти - сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные опухоли

В 2022 году в Литве от злокачественных опухолей умерло 4 278 мужчин, т.е. 20,9 проц. всех смертей мужчин. Отмечается, что большинство мужчин умерли от злокачественных новообразований трахеи, бронхов и легких, простаты и желудка.

"Большинство (46 проц.) мужчин умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, из них 61,3 проц. – от ишемической болезни сердца, 21,2 проц. от цереброваскулярных заболеваний", - говорится в сообщении Информационного центра здоровья.

В прошлом году в Литве умерло 20 457 мужчин, по сравнению с 2021 годом – на 2 432 мужчины меньше. Смертность мужчин в 2022 г. составила 1 548,4 случая на 100 тыс. мужчин (в 2021 г. – 1 752,9 случая).

Более половины умерло от сердечно-сосудистых заболеваний – 52,5 проц. всех умерших, от злокачественных опухолей – 18,4 проц., от COVID-19 – 6,1 проц., от внешних причин смерти – 5,4 проц. всех скончавшихся.

В 2022 году в Литве умерло 42 884 человека, то есть на 4 862 человека меньше, чем в 2021 году, сообщает Информцентр здоровья Института гигиены.

При этом 8,1 проц. всех смертей мужчин были вызваны внешними причинами смерти. Из 1 658 мужчин в результате несчастных случаев (в том числе дорожно-транспортных происшествий, падений, утоплений, случайных отравлений) умерло 60,5 проц. Мужчин от внешних причин умерло в 2,4 раза больше, чем женщин.

Информационный центр здоровья также отмечает, что от COVID-19 умерло 1 260 мужчин (6,2 проц. всех умерших мужчин). Смертность мужчин по сравнению с 2021 годом уменьшилась в 2,6 раза.

Между тем, заболевания органов пищеварения составили 5,6 проц. причин смерти мужчин – от них умерло 1 153 мужчины.

Смертность женщин

За последний год в Литве умерло 22 427 женщин, по сравнению с 2021 г. – на 2 430 женщин меньше.

Информационный центр здоровья сообщает, что большинство женщин (58,4 проц.) умерли от сердечно-сосудистых заболеваний. Показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2022 г. составил 866,8 случая на 100 тыс. женщин (в 2021 г. – 883,3 случая).