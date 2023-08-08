В Литве главные причины смерти - сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные опухоли

В 2022 году в Литве умерло 42 884 человека, то есть на 4 862 человека меньше, чем в 2021 году, сообщает Информцентр здоровья Института гигиены.
Более половины умерло от сердечно-сосудистых заболеваний – 52,5 проц. всех умерших, от злокачественных опухолей – 18,4 проц., от COVID-19 – 6,1 проц., от внешних причин смерти – 5,4 проц. всех скончавшихся.
Причины смерти мужчин
В прошлом году в Литве умерло 20 457 мужчин, по сравнению с 2021 годом – на 2 432 мужчины меньше. Смертность мужчин в 2022 г. составила 1 548,4 случая на 100 тыс. мужчин (в 2021 г. – 1 752,9 случая).
"Большинство (46 проц.) мужчин умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, из них 61,3 проц. – от ишемической болезни сердца, 21,2 проц. от цереброваскулярных заболеваний", - говорится в сообщении Информационного центра здоровья.
В 2022 году в Литве от злокачественных опухолей умерло 4 278 мужчин, т.е. 20,9 проц. всех смертей мужчин. Отмечается, что большинство мужчин умерли от злокачественных новообразований трахеи, бронхов и легких, простаты и желудка.
При этом 8,1 проц. всех смертей мужчин были вызваны внешними причинами смерти. Из 1 658 мужчин в результате несчастных случаев (в том числе дорожно-транспортных происшествий, падений, утоплений, случайных отравлений) умерло 60,5 проц. Мужчин от внешних причин умерло в 2,4 раза больше, чем женщин.
Информационный центр здоровья также отмечает, что от COVID-19 умерло 1 260 мужчин (6,2 проц. всех умерших мужчин). Смертность мужчин по сравнению с 2021 годом уменьшилась в 2,6 раза.
Между тем, заболевания органов пищеварения составили 5,6 проц. причин смерти мужчин – от них умерло 1 153 мужчины.
Смертность женщин
За последний год в Литве умерло 22 427 женщин, по сравнению с 2021 г. – на 2 430 женщин меньше.
Информационный центр здоровья сообщает, что большинство женщин (58,4 проц.) умерли от сердечно-сосудистых заболеваний. Показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2022 г. составил 866,8 случая на 100 тыс. женщин (в 2021 г. – 883,3 случая).
От злокачественных опухолей в 2022 г. скончались 3 621 женщина – 16,1 проц. всех смертей среди женщин. Большую часть из них составили злокачественные опухоли груди, толстой кишки и поджелудочной железы.
Третьей основной причиной смерти женщин является заболевание COVID-19. От нее в 2022 г. умерло 1346 женщин (6 проц. всех умерших женщин). Смертность от коронавируса в прошлом году составила 89,1 случая на 100 тыс. женщин, по сравнению с 2021 г. она уменьшилась в 2,8 раза.
Четвертое место занимают болезни органов пищеварения. От них в 2022 г. умерло 1 053 женщины – 4,7 проц. всех смертей среди женщин.
Причины смерти жителей трудоспособного возраста
23 проц. всех смертей в 2022 г. приходилось на лиц в возрасте от 16 до 64 лет (34,5 проц. смертей мужчин и 12,8 проц. смертей женщин).
Большинство мужчин трудоспособного возраста умерло от ишемической болезни сердца (18,8 проц.), злокачественных опухолей органов пищеварения (7,1 проц.) и болезней печени (6,9 проц.).
Женщин трудоспособного возраста умерло в 2,4 раза меньше, чем мужчин трудоспособного возраста. От ишемической болезни сердца умерло 11,1 проц. женщин в возрасте от 16 до 64 лет, от болезней печени – 10,2 проц., от злокачественных опухолей органов пищеварения – 9,2 проц.
Причины смерти детей
В прошлом году умерло 58 детей в возрасте от 1 до 17 лет – 35 мальчиков и 23 девочки.
Основными причинами смерти детей в возрасте 1-17 лет были внешние причины смерти (37,9 проц.), злокачественные опухоли (15,5 проц.) и болезни нервной системы (12,1 проц.). От внешних причин смерти в 2022 г. умерло 22 ребенка (16 мальчиков и 6 девочек) и это на 15,4 проц. меньше по сравнению с 2021 г.
В 2022 году умерло 67 младенцев (детей до 1 года), по сравнению с 2021 годом – на 6 младенцев меньше. Коэффициент младенческой смертности в 2022 г. – 30,1 случая на 1000 живорождений (в 2021 г. – 31 случай). Основными причинами младенческой смертности были перинатальные заболевания (40,3 проц.) и врожденные пороки развития (40,3 проц.).