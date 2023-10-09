В Литве формируют мобильную бригаду скорой помощи для международных миссий

"Присоединение к сети мобильных групп ВОЗ – важный шаг для Литвы, который обеспечит возможность оказания международной помощи и повысит готовность в нашей стране", – сказала канцлер Минздрава Юргита Гребенковене.

По словам генерального директора службы СМП Нериюса Микелениса, "формирование мобильной бригады, сертифицированной ВОЗ, – это не только значительное достижение для Литвы, но и возможность повысить престиж страны в международном масштабе".

Отбор членов мобильной бригады скорой медицинской помощи будет проводиться до 20 октября.

Требования к кандидатам: стаж работы в бригаде скорой помощи или в отделении скорой помощи медицинского учреждения – не менее 2 лет из последних 5 и минимальный уровень владения английским языком B1.