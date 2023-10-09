В Литве формируют мобильную бригаду скорой помощи для международных миссий

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Sveikatos apsaugos ministerija
Sveikatos apsaugos ministerija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министерство здравоохранения Литвы (Минздрав) сообщает, что Служба скорой медицинской помощи (СМП) в понедельник объявляет отбор в бригаду скорой медицинской помощи. По данным Минздрава, эта команда станет частью сети мобильных групп Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и будет участвовать в международных миссиях помощи, оказывая помощь в чрезвычайных ситуациях за рубежом и в Литве.

"Присоединение к сети мобильных групп ВОЗ – важный шаг для Литвы, который обеспечит возможность оказания международной помощи и повысит готовность в нашей стране", – сказала канцлер Минздрава Юргита Гребенковене.

По словам генерального директора службы СМП Нериюса Микелениса, "формирование мобильной бригады, сертифицированной ВОЗ, – это не только значительное достижение для Литвы, но и возможность повысить престиж страны в международном масштабе".
Отбор членов мобильной бригады скорой медицинской помощи будет проводиться до 20 октября.

Требования к кандидатам: стаж работы в бригаде скорой помощи или в отделении скорой помощи медицинского учреждения – не менее 2 лет из последних 5 и минимальный уровень владения английским языком B1.

В состав команды войдут 40 медсестер и парамедиков скорой медицинской помощи, а также 20 врачей с указанными профессиональными квалификациями или врачей-резидентов, обучающихся в соответствующей медицинской резидентуре, сообщается в пресс-релизе Минздрава.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии