В Литве фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха твердыми частицами: службы призывают жителей беречь себя

По данным Литовской гидрометеорологической станции, в ближайшие дни погода не изменится, будет сухо и солнечно. Осадков не ожидается. Не будет условий для рассеивания твердых частиц, значит уровень загрязнения воздуха останется высоким.

Кроме того, уровень загрязнения увеличился из-за принесенных с юго-востока масс воздуха, содержащих твердые частицы.

Самая высокая концентрация фиксируется в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и Йонаве. Качество воздуха ухудшилось из-за сухой, безветренной погоды. Загрязнения остаются в воздухе и не рассеиваются.

В средине недели суточная норма твердых частиц (KD10) была превышена в Вильнюсе (Жирмунайская станция), Каунасе (Норейкишкская станция), Клайпеде (Центральная станция) и в Йонаве. Кроме того, в дневное время концентрация озона была высокой в Вильнюсе (в Лаздинай была превышена концентрация в 8 ч.).

6 сентября, согласно прогнозам, воздушные массы с частицами KD10 и KD2,5 уйдут из Литвы, поэтому их концентрация в воздухе снизится.

Самый высокий уровень загрязнения и концентрация озона фиксируется после обеда, поэтому рекомендуем избегать в это время интенсивной физической нагрузки на свежем воздухе и проводить время подальше от дорог с оживленным движением.

За качеством воздуха онлайн можно наблюдать здесь: http://193.219.53.11/ap3/

В Литве стоит жара

Третий день подряд фиксируют рекордно высокую температуру, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

„Период рекордной жары продолжается и становится обычным явлением. Третий день подряд фиксируется рекордная жара.