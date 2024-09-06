В Литве фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха твердыми частицами: службы призывают жителей беречь себя

В средине недели суточная норма твердых частиц (KD10) была превышена в Вильнюсе (Жирмунайская станция), Каунасе (Норейкишкская станция), Клайпеде (Центральная станция) и в Йонаве. Кроме того, в дневное время концентрация озона была высокой в Вильнюсе (в Лаздинай была превышена концентрация в 8 ч.).
Самая высокая концентрация фиксируется в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и Йонаве. Качество воздуха ухудшилось из-за сухой, безветренной погоды. Загрязнения остаются в воздухе и не рассеиваются.
Кроме того, уровень загрязнения увеличился из-за принесенных с юго-востока масс воздуха, содержащих твердые частицы.
По данным Литовской гидрометеорологической станции, в ближайшие дни погода не изменится, будет сухо и солнечно. Осадков не ожидается. Не будет условий для рассеивания твердых частиц, значит уровень загрязнения воздуха останется высоким.
6 сентября, согласно прогнозам, воздушные массы с частицами KD10 и KD2,5 уйдут из Литвы, поэтому их концентрация в воздухе снизится.
Самый высокий уровень загрязнения и концентрация озона фиксируется после обеда, поэтому рекомендуем избегать в это время интенсивной физической нагрузки на свежем воздухе и проводить время подальше от дорог с оживленным движением.
За качеством воздуха онлайн можно наблюдать здесь: http://193.219.53.11/ap3/
В Литве стоит жара
Третий день подряд фиксируют рекордно высокую температуру, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.
„Период рекордной жары продолжается и становится обычным явлением. Третий день подряд фиксируется рекордная жара.
Такой высокой температуры, какой она была 5 сентября, прежде не бывало. В Мариямполе воздух прогрелся до 29,5°C. Прежний рекорд был установлен в Вильнюсе в 1954 г. и в Паланге и Шилуте в 2002 г., тогда воздух прогрелся до 29,3°C.
В этом году это уже 14-й температурный рекорд. В 2023 г. их было 16, в 2022 г. – 13, а в 2021 г. – 6.