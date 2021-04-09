По данным Евростата, в декабре прошлого года в Литве смертность была на 77,5% выше, по этому показателю страна была третьей в "черном" списке стран. В январе прошлого года по разным причинам в Литве скончалось на 26,3% больше людей, чем в январе 2019 года.

Кардиологи отмечают, что смерти от коронавируса составляют только 30% этой смертей, большая часть – смерти от сердечных болезней и болезней кровеносных сосудов. Врачи отмечают, что с того момента как началась пандемия COVID-19, резко сократился процент людей, обращающихся к врачам из-за проблем со здоровьем – например, если случается сердечный приступ. кроме того, значительно сократился процент консультаций у кардиологов, люди по собственной инициативе отзывают плановые операции, при этом растет количество смертей на дому.

Врачи призывают жителей обратить внимание на то, в случае появления каких симптомов надо сразу же вызывать скорую, поскольку первые два часа становятся золотыми.

Ученые Вильнюсского университета в 2020 году провели исследование, выясняя, как пандемия сказалась на здоровье людей с заболеваниями системы кровообращения.

Более 10 исследователей и опытных врачей оценили ситуацию в Литве с 1 января 2020 по 30 сентября 2020 года. Исследователи отмечают, что в марте-июне к врачам из-за сердечных болезней и болезней системы кровообращения обратилось на 22% пациентов меньше, чем за год до этого, а количество визитов к врачам сократилось на 39%. Еще больше беспокойства вызывает тот факт, что за этот период на 48% сократилось число консультаций у кардиологов второго уровня и на 63% - третьего уровня.

"Во время карантина на 1/5 сократилось лечение в стационарах людей, нуждающихся в экстренной и на 1/2 в другой помощи (включая плановую). (...) В марте-июне 2020 г. и после того как сняли карантин значительно сократилось количество людей с инфарктом миокарда", – сказано в исследовании.

Врач кардиолог Сантаришкской клиники Елена Челуткене сказала, что пока до конца сложно объяснить эти изменения. Профессор подчеркнула, что неотложная помощь кардиологами предоставлялась постоянно, но тот факт, что сократилось количество обращающихся из-за проблем с системой кровообращения (на 20%), вызывает беспокойство.

"Одни говорили, что это потому, что в карантин жизнь была спокойнее, не надо было ходить на работу, из-за снижения мобильности воздух стал чище, люди лучше высыпаются. Нельзя отрицать значение сна для здоровья сердца и сосудов. Но это лишь гипотезы, никто точно не может ответить на вопрос, но мы не сомневаемся, что немаловажную роль играет боязнь заразиться коронавирусом в больнице, поэтому они избегают даже плановых консультаций. Мы работаем, но люди не приезжают" , – сожалела врач.

Похожие цифры представила и кардиолог Каунасской клиники Юргита Плисене.

"После первого карантина, когда было остановлено предоставление плановых услуг, мы видим больше тяжелых, запущенных случаев, некоторые после инфаркта не обращались к врачам, а это приводит к сердечной недостаточности, смертность от сердечно-сосудиствых заболеваний выросла. Сейчас мы предоставляем плановые услуги, но мы видим, что пациенты боятся обращаться в больницы. Очередей нет, при этом каждый день кто-то не является ни на консультации, ни на анализы, по инициативе пациентов отзывают даже плановые операции. Кардиологи соблюдают все условия безопасности, гигиены, поэтому боятся медучреждений не стоит", – сказала собеседница.

В исследовании сказано, что пациентов в карантин обращалось меньше, но при этом из-за сердечно-сосудистых заболеваний на дому умерло больше людей. Поэтому вряд ли на самом деле из-за спокойной жизни стало меньше инфарктов.

"Если взглянуть на данные о смертности от сердечно-сосудистых заболеваний с марта по октябрь 2020 г. был отмечен рост смертности на 11% во время первого карантина и на 14% после карантина (по сравнению с данными за 2019 г). Больше смертность выросла среди мужчин и лиц младше 60 лет. Также наблюдается рост случаев смерти на дому (в пик карантина на 2% по сравнению с 2019 г). Больше случаев смерти на дому фиксировалось и позже - с 9 до 33% в разное время, на 29% в конце октября)", – сказано в исследовании.

С тех пор как в Литве был зарегистрирован первый случай коронавируса до сентября 2020 г. от болезней, связанных с сосудами, скончалось на 871 человека больше, чем в 2019 г.

Челуткене отмечает, что и до пандемии эта причина была одной из самых серьезных причин смертности в Литве. "Если брать мужчин трудоспособного возраста - 40-65 лет, то практически каждый месяц у нас происходит авиакатастрофа. От инфаркта миокарда умирает 170-180 мужчин трудоспособного возраста", – сказала профессор.

По ее словам, чаще всего умирают от инфаркта миокарда первого типа. По словам профессора Плисене, очень важна быстрая реакция – чем быстрее откупоривают сосуд, забитый тромбом, тем меньше последствия. Золотые, по ее словам - первые два часа.

Однако Челуткене подчеркивает, что даже если времени прошло больше, все равно надо обращаться к врачам, еще есть шанс спасти сердечную мышцу через 4-5 часов. "Если пройдет 12 ч., 24 ч. или больше – поезд ушел. Поэтому важно время. То же самое и с инсультом", – заметила медик.

Челуткене сказала, что надо в первую очередь обратить внимание на боли в груди. Боль редко бывает колющей, чаще - давит.

"Давление в центре грудной клетки, может отдавать в шею, левую руку, челюсть, душащая боль, нехватка воздуха, чувство страха, иногда сбои ритма – если это длиться 15, 20, 30 минут, надо немедленно вызывать скорую", – сказала Челуткене и заметила, что у многих в Литве фиксируют сердечную недостаточность.

"Главный симптом – человек задыхается. Если человек задыхается при небольшой нагрузке, ему тяжело дышать ночью, в спокойном состоянии – это признак опасности. Если нет прямого контакта со своим врачом, а такое случилось впервые – звоните в скорую", - заметила врач.

Кардиолог отмечает, что важно обратить внимание на такие симптомы, как сбои ритма, частый пульс, потеря сознания.

Челуткене отмечает, что если наблюдается нарушение речи, головокружение, изменение черт лица или не слушаются конечности – пуки, ноги – надо вызывать скорую.