В Литве фиксируют сильный ветер и снег, в Вильнюсе метель

Метеорологи в понедельник информировали о том, что вечером во многих районах ожидается гололед. Будет дуть сильный ветер - 17–22 м/с, местами 23–27 м/с. Температура днем – 0–4 градуса тепла.
Delfi обратился к пресс-секретарю компании Grindа. По его словам, компания с воскресенья готовилась к такой погоде, поэтому улицы были посыпаны.
"Превентивная посыпка не дает образоваться толстому слою снега и льда. Но конечно же, когда так сильно идет снег, вскоре улицы надо будет посыпать повторно".
Пресс-секретарь указал, что техника следит за 12-ю участками, где есть горки и где опасность гололеда выше.
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