В природе - настоящая весна: цветут подснежники, просыпаются звери, на вербах появляются "котики". Однако самый удивительный факт - появляются печеночницы. Оказывается, в некоторых районах Литвы они вот-вот зацветут. Правда, пока не массово.

В это сложно поверить, но местами уже можно увидеть бабочек.