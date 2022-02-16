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На календаре - середина февраля, на небе чаще светит солнце, небо уже не серое. В природе появляются первые признаки весны.
Pavasario ženklai
Pavasario ženklai
© Kristinos Dambrauskienės nuotr.

В природе - настоящая весна: цветут подснежники, просыпаются звери, на вербах появляются "котики". Однако самый удивительный факт - появляются печеночницы. Оказывается, в некоторых районах Литвы они вот-вот зацветут. Правда, пока не массово.

В это сложно поверить, но местами уже можно увидеть бабочек.

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