В Литве фиксируется высокий показатель смертности жителей

Это касается смертности застрахованных как рисковым, так и накопительным страхованием. Выросли и выплаты наследникам застрахованных.

По данным Центробанка Литвы, в прошлом году жителям выплатили 3,45 млн. евро, а в в 2020 г. - 2,1 млн.

"В числе застрахованных были клиенты, оформившие страхование 10 и больше лет назад. Понятно, что с возрастом появляются разные риски. Люди заболевают болезнями сердца и сосудов, а также онкологическими заболеваниями, которые являются наиболее частыми причинами смерти жителей Литвы. В последние два года все внимание уделялось профилактике заболевания и лечения COVID-19, хронические болезни были оставлены в стороне, люди реже ходили к врачам, не получали должного внимания", – сказал президент ассоциации Артурас Бакшинскас.

По его словам, на рост смертности подействовал COVID-19 и осложнения.

По данным Института гигиены, COVID-19 в прошлом году был одной из трех основных причин смерти в Литве.

По подсчетам ассоциации, средняя выплата по страхованию составила 9100 евро, а в случае рискового страхования (без накопительного) – 26 500 евро.

По традиции на большую сумму свою жизнь страховали мужчины – соответственно 10 000 и 27 500 евро, женщины - соответственно 8200 и 25 000 евро. Страховые выплаты бывают большим подспорьем для семей почившего в тяжелый для них период, особенно если у семьи есть финансовые обязательства, а работает лишь один член семьи. Обычно жителям рекомендуют страховаться на сумму своего годового дохода и финансовых обязательств.