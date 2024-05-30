В Литве фиксируется ненастная погода, буря пронеслась не только над Таураге

Жара принесла в Литву и неприятные новости. В среду сообщалось о сильном ливне с градом в Таураге. За три часа выпало трехнедельное количество осадков, информируют специалисты "Погоды и климата в Литве". Много осадков за короткое время выпало и в Плунге. Вчерашние ливни были локальными. В одном месте шли ливни с градом, я рядом не упало ни капли дождя.