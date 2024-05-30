В Литве фиксируется ненастная погода, буря пронеслась не только над Таураге

Такие контрасты вызваны небольшими интенсивными очагами бури. Каждый раз сложно предсказать, где они покажут свою силу.
В Таураге в среду падали градины по 2-3 см. Это стихийное явление, которое наносит вред не только растениям.
Портал Meteo сообщает, что в среду местами прошли небольшие дожди с грозами. Местами шел град. Было 25–30 градусов тепла, на западе 21–24, у моря всего 18–20 градусов.
Сильные ливни фиксировались в Таураге и Плунге.
Синоптики сообщают, что во второй половине дня в четверг во многих районах пройдут дожди с грозами. Кое-где ожидаются сильные ливни. Во время грозы ветер усилится до 15-18 м/с. Воздух прогреется до 26-30 градусов, у моря до 25 градусов.
ненастную погоду обещают и в пятницу - ждут ливни с грозами.