По данным отчета, за последние семь дней количество случаев сокращалось в 54 самоуправлениях – в них ежедневно выявлялось по пять и менее случаев.

"Это сокращение случаев отмечается на фоне все еще преобладающего в Литве штамма Alpha (B.1.1.7), и ситуация может быстро измениться, если стремительно начнет распространяться штамм Delta (B.1.617.2), который пока не был обнаружен в ходе анализов последовательности ДНК", – говорится в документе.