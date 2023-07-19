В Литве фиксируется гидрологическая засуха

"Гидрологическая засуха наблюдается на 24 из 48 водомерных постов (далее – ВМП). На этих ВМП уровень воды ниже или равен самому низкому среднемноголетнему уровню воды теплого времени года. Еще на 14 ВМП уровень воды близок к засухе. Наиболее значительное снижение водности рек наблюдается в северных, северо-западных и восточных районах Литвы", - пишет гидролог Янина Брастовицките-Станкевич в Facebook-аккаунте Литовской гидрометеорологической службы.
По ее словам, экологический (природоохранный) сток (минимальный сток воды из водотока, необходимый для обеспечения минимальных условий жизни экосистем) наблюдается в Нерисе возле Вильнюса, в Левуо возле Бернатоняй, в Венте возле Папиле, в Акмяне возле Паакмениса и в Шяшувисе возле Скиргайлай.
"Места для установки водомерных постов выбираются таким образом, чтобы колебания уровня воды характеризовали как можно большую площадь, поэтому можно утверждать, что сток в бассейнах указанных рек и других рек может быть близок к природоохранному уровню", - говорится в сообщении.
По словам Ю. Брастовицките-Станкевич, в ближайшие дни в Литве пройдут кратковременные дожди, однако сильных осадков не ожидается, поэтому прогнозируется дальнейшее падение уровня воды.
Отвечая на вопрос, не изменится ли ситуация из-за засухи после вчерашнего дождя, гидролог подчеркивает, что кратковременные дожди поливали землю очень неравномерно, часто лишь увлажняя ее поверхность и не питая существенно водоемов. По ее словам, для полной ликвидации гидрологической засухи в стране, вероятно, потребуется южный циклон, когда идут сильные дожди почти весь день.