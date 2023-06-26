В Литве ежедневно 10 000 человек приходят на работу нетрезвыми

Между тем, директор Департамента по контролю над распространением наркотиков, табака и алкоголя (ДКРНТА) Гражина Белян говорит, что широкое употребление заметно влияет на эффективность работы и благосостояние выпивающих коллег.

По словам Д. Диджгальвиса, ежедневных уровень пьянства как правило составляет от 0,10 до 0,27 проц. общего числа работников, но если предприятия не проверяют на трезвость, он может достигать 0,8 проц.

"В ходе нашего исследования, цифры оказались довольно маленькими, но скрыто угрожающими. Если компании не проводят проверок на трезвость, то пьяными на работу приходят 0,8 проц. А если взять это в масштабе всей Литвы, то получается 10 тыс. нетрезвых работников. Эта статистика не такая уж скромная и невинная, чтобы оставить ее без внимания", — сказал Д. Диджгальвис на пресс-конференции "Трезвость на рабочем месте: последние данные и наблюдения" в понедельник.