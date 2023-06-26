В Литве ежедневно 10 000 человек приходят на работу нетрезвыми

Между тем, директор Департамента по контролю над распространением наркотиков, табака и алкоголя (ДКРНТА) Гражина Белян говорит, что широкое употребление заметно влияет на эффективность работы и благосостояние выпивающих коллег.
По словам Д. Диджгальвиса, ежедневных уровень пьянства как правило составляет от 0,10 до 0,27 проц. общего числа работников, но если предприятия не проверяют на трезвость, он может достигать 0,8 проц.
"В ходе нашего исследования, цифры оказались довольно маленькими, но скрыто угрожающими. Если компании не проводят проверок на трезвость, то пьяными на работу приходят 0,8 проц. А если взять это в масштабе всей Литвы, то получается 10 тыс. нетрезвых работников. Эта статистика не такая уж скромная и невинная, чтобы оставить ее без внимания", — сказал Д. Диджгальвис на пресс-конференции "Трезвость на рабочем месте: последние данные и наблюдения" в понедельник.
"Как показывает текущая статистика, за последние 9-10 мес. ситуация стабильная, но не стоит обольщаться, так как есть два системных фактора – в 2022 году у нас еще было падение от выхода из пандемии, потому что во время пандемии их было больше, и на эту статистику влияет летний сезон, который способствует подъему. И все это говорит о том, что нужно работать", — добавил он.
По его словам, по количеству работников, приходящих на работу в нетрезвом виде, самым пьяным днем является понедельник, а по доле нетрезвых работников он приравнивается к выходным, в эти дни процент нетрезвых работников приближается к 0,25. При этом самыми трезвыми рабочими днями недели являются среда и четверг, когда доля таких лиц падает ниже 0,15 проц. и приближается к 0,10 проц.
При этом, по его словам, наиболее пьющими являются отрасли с наиболее тяжелыми условиями труда – сельское и лесное хозяйства, сферы услуг и коммунального хозяйства – по 0,2 проц. нетрезвых работников. По его словам, наименее проблемными отраслями является строительный сектор, который за 3 года добился больших успехов – 0,13 проц. и транспортный сектор – 0,1 проц.
"Наиболее пьющими отраслями являются сельское и лесное хозяйства, где условия труда тяжелые, летом жарко, а зимой холодно. Еще одним близким сектором является коммунальная сфера, где работа сложная и кадры несколько иного типа, и он практически весь равен сельскохозяйственному сектору, около 0,2 проц. ежедневно. 3 года назад строительный сектор был особенно близок, но сегодня это сектор, который добился наибольшего прогресса и находится на правильном пути. И произошло это из-за простых различных мер, предпринятых государством и компаниями, многое было сделано за счет введения проверок на трезвость. Он сократился почти в 2 раза и вплотную приблизился к ведущему транспортному сектору", — прокомментировал он.
Как утверждает Г. Белян, лидерами по употреблению алкоголя на рабочем месте являются представители самой трудоспособной части населения – это люди в возрасте от 25 до 59 лет. Также, по ее словам, из-за употребления алкоголя или вызванного им похмелья на рабочем месте до 19 проц. людей были вынуждены работать больше из-за пьянства коллег, 15 проц. заявили об ухудшении собственной работоспособности, 14 проц. хотя бы раз опаздывали на работу из-за употребления, а 9 проц. хотя бы раз вообще не появлялись на работе.
"Употребление алкоголя на рабочем месте характерно для работников в возрасте от 25 до 59 лет, и это злоупотребление на рабочем месте затрагивает не только работника, работодателя и членов семьи, но и коллег по работе. И каковы последствия употребления алкоголя на рабочем месте – 15 проц. указывают, что из-за алкоголя они работают хуже, 14 проц. не приходят на работу вовремя, 9 проц. вообще не появляются на работе, а 19 проц. приходилось больше работать из-за пьющих коллег", – сказала журналистам Г. Белян.
Также, по словам директора ДКРНТА, при сравнении данных за периоды 2014 и 2020 гг., в 2020 г. отмечалось существенное увеличение количества лиц, употреблявших алкоголь в рабочее время, и это коснулось всех отраслей.
Согласно рекомендациям Г. Белян, у работодателей есть ряд возможностей для реализации профилактики употребления психоактивных веществ и снижения вреда, наносимого употреблением этих веществ. Поэтому важно повышать сознательность и ответственность за применение мер по профилактике злоупотребления психоактивными веществами.