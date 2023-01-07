В Литве есть работодатели, позволяющие работникам отдыхать, сколько они хотят

Представители профсоюзов сказали, что в Литве часть работников не получает даже минимальный отпуск, поэтому говорить о более гибкой системе и продолжительном отпуске пока рано.
Представители работодателей отмечают: отпускать работников в отпуск, когда те пожелают, могут только компании, генерирующие большие доходы.
Один из столичных офисов – в нем всего несколько работников. Это стартап, работающий в сфере финансов, в нем 150 работников: часть работает на дому, другая часть – в отпуске. Отдыхают работники этой компании столько, сколько хотят.
"Все зависит от ситуации, от самочувствия и планов. Например, в октябре я отдыхала две недели. Это зависит от моих планов, как я планирую работу и свое время", – сказала Аделина Ляуданскайте, работающая в TransferGo.
"Когда я общаюсь с коллегами или кандидатами на рабочие места, многие поверить не могут в такую политику и думают, что что-то здесь не так, все это звучит слишком хорошо. Но тут все дело в моменте доверия, к которому наше общество не слишком привычно", – сказала Аделина.
Компания пользуется новой тактикой отпусков уже три года, она была позаимствована у зарубежных компаний. Ведь главное – результат, а не проведенное на рабочем месте время.
"Работник лучше знает, как ему отдохнуть, сколько нужно досуга, чтобы потом эффективно работать. Мы хотим таким образом избежать перегорания работников", – сказала представитель TransferGo Ирма Дамбрауске.
Чтобы уйти в отпуск, работник должен информировать об этом работодателя заблаговременно: если он хочет отдыхать две недели - то за четыре недели, если на день - за два дня.
Опыт показывает, что работники отпуском не злоупотребляют.
"На самом деле какого-то лимита, ограничений нет. Но я посмотрела, в среднем работники TransferGo за год отдыхали в среднем 27 дней", – сказала Дамбрауске.
По действующим законам Литвы отпуск должен быть не меньше 20 рабочих дней в год. Значит, работники TransferGo отдыхают в среднем на неделю дольше.
"Мы лично сталкиваемся с немалым числом случаев, когда человек так загружен, что не может взять хотя бы минимальный отпуск – 20 рабочих дней. Чаще всего причина - срочная работа, работнику некогда уйти в отпуск", – сказала председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.
Реально ли, чтобы вышеописанная практика распространилась в Литве?
"Если между работодателем и работником есть доверие: работодатель знает, что работник честно и качественно выполнит работу, работник знает, что работодатель выполнит свои обязательства, тогда на рынке действует более свободная модель", – сказала Ругинене.
Работодатели считают, что это не только вопрос доверия.
"Есть секторы, которые за год генерируют всего десять тысяч евро. И говорить о том, чтобы работника дополнительно выпустить в отпуск на месяц, два – экономически бессмысленно, ведь работник не заработать столько", – сказал президент Конфедерации работодателей Данас Арлаускас.
Итак гибкий и долгий отпуск – скорее, роскошь.
"Люди, которые могут себе позволить дольше отдыхать, больше зарабатывают в творческом секторе. Особенно в сфере программирования, крупных продаж", – считает Арлаускас.
По его словам, чаще всего работники, приносящие компании большой доход, получают больше бонусов, работодателю они приносят выгоду.
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