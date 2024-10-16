В Литве есть 30 мест, предлагающих осенние развлечения: можно полюбоваться тыквами и пережить настоящий ужас

„Оранжевые звезды – места, где можно увидеть тыквы, купить, устроить фотосессию. Черные - это парки ужасов, – сказала Лина. – Пока на карте отмечено больше 30 мест, возможно их число увеличится“.

„Первое тыквенное поле я увидела 10 лет назад. У фермеров было поле с тыквами, мы с друзьями проезжали, устроили фантастическую фотосессию. Говорили, что неплохо было бы, чтобы таких мест стало больше. Мы имели в виду не Хэллоуин, а место для фотосессии. Ведь на дворе красочная осень, тыквы в полях. Понемногу число таких мест стало расти. Первый большой парк появился 3–4 года назад. Мы увидели, что людям такие парки нужны“, – вспоминала Лина.

На вопрос, точно ли в Литве так много мест, посвященных осени и Хэллоуину, что надо создавать карту, Лина подтвердила, что с прошлого года их число растет.

Большая часть парков работает с 11 октября, но некоторые планируют открытие 18 или 25 октября.

„Фермеры не всегда приглашают к себе, но, к пример, Декстеровое хозяйство подготовило программу. Там не только рассказывают о тыквах, но и угощают вкусными блинами, предлагают тыквенный сок, есть места для фотосессий. Кроме того, там рассказано, какие тыквы для чего пригодны: одни для супа, другие для блинов, третьи годятся для заморозки.

Читаешь, берешь те тыквы, которые хочешь, взвешиваешь и везешь домой. Еще там можно увидеть мини-коров“, – рассказала Лина.

Правда, если такие места, как дворы с тыквами подойдут для всей семьи, то парки ужасов вряд ли понравятся детям.