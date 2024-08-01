В Литве еще шесть муниципалитетов хотят ввести ЧС из-за ущерба, причиненного бурей

„Чрезвычайную ситуацию из-за бури планируют объявить или рассматривают такую возможность Пренайский, Ширвинтский, Шяуляйский, Шальчининкский, Шакяйский и Тракайский муниципалитеты“, – сообщил Д. Бута в комментарии для Elta.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации объявлен в четырех муниципалитетах – Акмянском, Йонишкском, Радвилишкском и Вильнюсском районах.

Как заявил директор НЦКУ Вилмантас Виткаускас на состоявшейся в четверг встрече Смешанной фракции Сейма, несмотря на то что некоторые муниципалитеты и сообщали о большом ущербе посевам и другому имуществу, наиболее критическая ситуация сложилась во время восстановления электроснабжения и мобильной связи.