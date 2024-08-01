В Литве еще шесть муниципалитетов хотят ввести ЧС из-за ущерба, причиненного бурей

„Чрезвычайную ситуацию из-за бури планируют объявить или рассматривают такую возможность Пренайский, Ширвинтский, Шяуляйский, Шальчининкский, Шакяйский и Тракайский муниципалитеты“, – сообщил Д. Бута в комментарии для Elta.
В настоящее время режим чрезвычайной ситуации объявлен в четырех муниципалитетах – Акмянском, Йонишкском, Радвилишкском и Вильнюсском районах.
Как заявил директор НЦКУ Вилмантас Виткаускас на состоявшейся в четверг встрече Смешанной фракции Сейма, несмотря на то что некоторые муниципалитеты и сообщали о большом ущербе посевам и другому имуществу, наиболее критическая ситуация сложилась во время восстановления электроснабжения и мобильной связи.
Однако, по словам В. Виткаускаса, решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации еще не принято. По словам главы НЦКУ, сейчас оценивается, как такое решение могло бы помочь более эффективно контролировать последствия бури.
„Чрезвычайная ситуация на государственном уровне, конечно, не поможет восстановлению сетей. Нет ни людей, ни бригад. (...) Но суть заключается в ориентации на эффект“, – заверил В. Виткаускас.