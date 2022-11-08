aA
Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) информирует, что 4 ноября текущего года в городке Шаукенай, Кельмеского района, на некоммерческой свиноферме, где содержалось 7 откормочных свиней для собственных нужд, была установлена африканская чума свиней (АЧС). Это – шестнадцатая вспышка АЧС в Литве в этом году, говорится в сообщении ГПВС.
JAV chirurgai sėkmingai persodino genetiškai modifikuotos kiaulės širdį 57 metų vyrui per pirmąją kada nors atliktą tokio pobūdžio operaciją
JAV chirurgai sėkmingai persodino genetiškai modifikuotos kiaulės širdį 57 metų vyrui per pirmąją kada nors atliktą tokio pobūdžio operaciją
© Scanpix

ГПВС отмечает, что вспышка АЧС произошла в нехарактерное для этого заболевания время. Обычно этот вирус активно распространяется в теплое время года.

"3 ноября текущего года свиновод информировала ГПВС о 2 больных свиньях, которые в тот же день пали. У мертвой и одной больной свиньи были взяты образцы и отправлены в Национальный институт оценки пищевых и ветеринарных рисков для подтверждения диагноза АЧС. После получения информации о том, что свиньи болели АЧС, все содержащиеся свиньи были немедленно умерщвлены, в хозяйстве проведена первичная дезинфекция, изолированы возможные источники вируса", - говорится в сообщении.

"В целях предотвращения распространения АЧС утверждены зоны защиты (3 км) и наблюдения (10 км). В настоящее время проводится исследования с целью определения источника вируса и пути его проникновения на ферму. Тем, кто разводит свиней для собственных нужд в некоммерческих хозяйствах, напоминаем, что они должны соблюдать минимальные требования биобезопасности, не требующие больших вложений, в течение всего года. Например, перед входом в свинарник фермерам переодеваться и переобуваться, не кормить свиней кухонными отходами, проводить дезинфекцию. Однако все еще наблюдается равнодушие и недостаточная сознательность фермеров, а может быть, многие уже поверили, что в Литве этой болезни не существует", — сказал представитель Государственной продовольственно-ветеринарной службы Марюс Масюлис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

У части литовского бизнеса возникают проблемы из-за ограничения наличного расчета

С начала ноября в Литве вступил в силу запрет на...

Эфир Delfi: проблемы и успехи белорусов в Литве

Центр исследования Восточной Европы выпустил большое...

В Литве предложат лишать гражданства за поддержку представляющего угрозу государства

Во вторник Сейму будет предложено закрепить в Законе о...

Виршулишкес: как деревня неподалеку от Вильнюса за несколько десятилетий превратилась в район небоскребов столичный микрорайон, ставший местом притяжения новоселов

Несмотря на то, что Виршулишкес – самое маленькое...

Глава Минфина: Всемирный банк предлагает сокращать разрыв НДС, снижать неравенство

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте сказала, что...