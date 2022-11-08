ГПВС отмечает, что вспышка АЧС произошла в нехарактерное для этого заболевания время. Обычно этот вирус активно распространяется в теплое время года.

"3 ноября текущего года свиновод информировала ГПВС о 2 больных свиньях, которые в тот же день пали. У мертвой и одной больной свиньи были взяты образцы и отправлены в Национальный институт оценки пищевых и ветеринарных рисков для подтверждения диагноза АЧС. После получения информации о том, что свиньи болели АЧС, все содержащиеся свиньи были немедленно умерщвлены, в хозяйстве проведена первичная дезинфекция, изолированы возможные источники вируса", - говорится в сообщении.

"В целях предотвращения распространения АЧС утверждены зоны защиты (3 км) и наблюдения (10 км). В настоящее время проводится исследования с целью определения источника вируса и пути его проникновения на ферму. Тем, кто разводит свиней для собственных нужд в некоммерческих хозяйствах, напоминаем, что они должны соблюдать минимальные требования биобезопасности, не требующие больших вложений, в течение всего года. Например, перед входом в свинарник фермерам переодеваться и переобуваться, не кормить свиней кухонными отходами, проводить дезинфекцию. Однако все еще наблюдается равнодушие и недостаточная сознательность фермеров, а может быть, многие уже поверили, что в Литве этой болезни не существует", — сказал представитель Государственной продовольственно-ветеринарной службы Марюс Масюлис.