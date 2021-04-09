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В Литве выявлено еще 442 новых случая "британского" штамма коронавируса и один случай южноафриканского штамма, сообщила в пятницу Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем (НЛНОЗ)
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© PA / Scanpix

В общей сложности в Литве, в соответствии с координиируемым НЛНОЗ проектом, обнаружено 1323 случая "британского" штамма и 8 случаев южноафриканского штамма.

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