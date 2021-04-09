В Литве – еще 442 случая "британского" штамма коронавируса

Скопировать ссылку В Литве – еще 442 случая "британского" штамма коронавируса

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В Литве выявлено еще 442 новых случая "британского" штамма коронавируса и один случай южноафриканского штамма, сообщила в пятницу Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем (НЛНОЗ)