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В Литве установлено еще 192 случая "британского" штамма коронавируса и 23 случая впервые обнаруженного в Аникщяй штамма B.1.620, сообщила в четверг Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем (НЛНОЗ).
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© Zuma Press / Scanpix

В общей сложности в Литве, в соответствии с координируемым НЛНОЗ проектом, было проведено исследование последовательности ДНК 7763 мазков, среди них обнаружено 4192 случая "британского" штамма, 14 случаев южноафриканского штамма, 99 случаев штамма B.1.620 и один случай бразильского штамма.

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