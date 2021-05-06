В общей сложности в Литве, в соответствии с координируемым НЛНОЗ проектом, было проведено исследование последовательности ДНК 7763 мазков, среди них обнаружено 4192 случая "британского" штамма, 14 случаев южноафриканского штамма, 99 случаев штамма B.1.620 и один случай бразильского штамма.