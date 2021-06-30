Также выявлены 536 случаев альфа-штамма, впервые зафиксированного в Великобритании, один случай гамма-штамма, впервые выявленного в Бразилии, и восемь случаев штамма B.1.620, зафиксированного в литовском Аникщяй.
В лаборатории Европейского центра превенции и контроля над заболеваниями было проверено 514 проб, из которых 495 принадлежат альфа-штамму, также в этой лаборатории были выявлены восемь случаев вируса B.1.620, пять новых случаев варианта дельта и один случай варианта гамма.
В лаборатории Центра наук о жизни Вильнюсского университета было исследовано 48 проб, из которых 41 случай принадлежит альфа-варианту. Также здесь были выявлены шесть новых случаев дельта-штамма.
В целом в Литве, в рамках проекта отслеживания последовательности ДНК, был проведен анализ 14 тыс. 81 пробы и было обнаружено 10 тыс. 24 случая альфа-штамма, 13- бета-штамма, 258 случаев варианта B.1.620, 7 случаев гамма-штамма и 23 случая дельта-штамма.
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