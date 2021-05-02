В общей сложности в Литве, в соответствии с координируемым НЛНОЗ проектом, было проведено исследование последовательности ДНК 7016 мазков, среди них обнаружено 3534 случая "британского" штамма и 14 случаев южноафриканского штамма.

Выявлен 61 случай нового штамма B.1.620, оценивать его опасность, как утверждает лаборатория, еще рано.