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В Литве установлено еще 1315 случаев "британского" штамма и два случая южноафриканского штамма коронавируса, кроме того, 37 случаев нового штамма B.1.620, сообщила в пятницу Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем (НЛНОЗ).
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© Reuters / Scanpix

В общей сложности в Литве, в соответствии с координируемым НЛНОЗ проектом, было проведено исследование последовательности ДНК 7016 мазков, среди них обнаружено 3534 случая "британского" штамма и 14 случаев южноафриканского штамма.

Выявлен 61 случай нового штамма B.1.620, оценивать его опасность, как утверждает лаборатория, еще рано.

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