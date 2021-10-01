Время экзамена остается прежним. Часть экзамена будет проходить под руководством навигатора, а не экзаменатора.

"Цель проста: приблизить вождение к реальным условиям. Мы знаем, что первая самостоятельная поездка - большой стресс для водителей. Мы считаем, что если человек столкнется с этой ситуацией на экзамене, то он будет безопаснее управлять автомобилем и увереннее себя чувствовать во время первой поездки", – сказал Саулюс Шуминас, заместитель гендиректора Regitrа.

Экзаменатор Эдгарас Спиглазовас сказал Delfi, что начало экзамена будет таким, как прежде. Водитель сможет освоиться в автомобиле, joуспокоиться.

"Вождение с навигатором будет позже", – подчеркнул собеседник.

Шуминас заметил, что такая идея появилась, когда выяснилось, что больше всего на принятие решений влияет экзаменатор, а не сам молодой водитель.

"Мы считаем, что все должно быть наоборот – водитель должен решать, когда и что ему делать, когда повернуть, когда показать поворот, какую скорость выбрать", – акцентировал он.

Несмотря на то, что многие молодые водители боятся этой части экзамена, Спиглазовас успокаивает их.

"Даже если случится так, что сдающий экзамен поехал не туда, ничего страшного не будет. Главное, чтобы он соблюдал ПДД и ехал безопасно", – сказал он.

По словам Спиглазоваса, просто навигация пересмотрит маршрут, и можно продолжать путь дальше.

Шуминас сказал, что ничего страшного не будет и в том, если молодой водитель не будет руководствоваться навигатором, а просто сам поедет, в указанное место, поскольку этот маршрут ему известен. Главное - соблюдение правил.

Критические ошибки остаются те же - экзамен не будет засчитан, если будут грубо нарушены ПДД, созданы аварийные ситуации.