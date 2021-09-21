Иностранцы, представившиеся Мохамадом Васимом Хамидом и Хамзой Хейеком Махмудом, прибыли из Беларуси в Литву вечером 29 июля, они, в отличие от большинства мигрантов, не просили убежища.

Они получили 45 суток ареста.