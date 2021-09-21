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Двоих прибывших из Беларуси в Литву мигрантов осудили за незаконное пересечение границы.
Иностранцы, представившиеся Мохамадом Васимом Хамидом и Хамзой Хейеком Махмудом, прибыли из Беларуси в Литву вечером 29 июля, они, в отличие от большинства мигрантов, не просили убежища.
Они получили 45 суток ареста.
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