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Двоих прибывших из Беларуси в Литву мигрантов осудили за незаконное пересечение границы.
Teismas
Teismas
© Shutterstock

Иностранцы, представившиеся Мохамадом Васимом Хамидом и Хамзой Хейеком Махмудом, прибыли из Беларуси в Литву вечером 29 июля, они, в отличие от большинства мигрантов, не просили убежища.

Они получили 45 суток ареста.

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