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В Литве за минувшие сутки диагностированы 1510 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек, сообщает Департамент статистики.
В Литве диагностированы 1510 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек
© Vidmantas Balkūnas

За прошедшие сутки диагностированы: 1510

Всего в Литве диагностировано: 149 497

За минувшие сутки скончались: 27

Всего от ковид скончались: 1996

По другим причинам скончались: (уточняется)

За минувшие сутки выздоровели: 3730

Всего выздоровели: 81 630

До сих пор болеют: 65 272

За сутки проверено: 10 138 тестов

Всего проверено: 1 667 965

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