В Литве – десятки тысяч россиян и белорусов: службы предупреждают об угрозах

В первую очередь, неясно, сколько россиян и белорусов приехало в Литву после вторжения России в Украину. Политики называют определенное число.
"Это 55 000 белорусов и меньше 20 000 россиян", – сказал LNK председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.
Департамент миграции утверждает, что выдал разрешение похожему числу белорусов, но россиян указывает в два раза меньше.
"Гражданам России выдано до 8000 видов на жительство в Литве и виз с начала войны до сегодняшнего дня. В случае с гражданами Беларуси - их около 60 000", – сказала глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
По данным ДМ, необязательно все белорусы остались в нашей стране, они могли уехать в другие страны ЕС.
"Точное число мы не можем назвать. Потому что эти люди приезжают и уезжают. То, что они приехали, не значит, что они находятся в Литве и сейчас", – заметила Гудзинскайте.
Все получившие вид на жительство в Литве обязаны декларировать место жительства.
Согласно данным Центра реестра, в прошлом году по данным на 24 февраля вид на жительство в Литве декларировали 17 200 россиян и 32 700 белорусов. Сейчас эти цифры такие: 20 300 россиян и 55 300 белорусов.
Значит, после вторжения число россиян увеличилось на 3000, а белорусов на 22 000.
Заместитель главы белорусской оппозиции Светланы Тихановской Павел Латушко поблагодарил Литву и Польшу.
"Сейчас в Европе проживает от 250 000 до 0,5 млн. белорусов. Многие наши структуры уехали в Литву и в Польшу. Сейчас это центры белорусской демократии – Вильнюс и Варшава", – сказал собеседник.
В Вильнюс уехала и адвокат Мария Колесова-Гудзилина. "на меня заведено уголовное дело, поскольку я работала адвокатом в политических делах. Белорусский режим считает меня террористкой. Пятеро моих коллег уже получили по 6-10 лет", – сказала LNK адвокат.
Однако среди приезжающих за безопасностью в Литву людей есть и те, кто представляет угрозу нашей стране. За полгода из-за угрозы безопасности в Литву не впустили 1000 россиян и белорусов.
"Белорусам не разрешили въезд 800 раз, а россиянам - 150, это с декабря прошлого года до сегодняшнего дня", – сказала Гудзинскайте.
Самый большой поток россиян и белорусов ехал в Литву, когда не было жестких проверок, до декабря 2022 года.
Тогда министр экономики Аушрине Армонайте официально приглашала их в Литву.
"Часть компаний в Беларуси выгнали из занимаемых ими помещений за то, что они поддерживали протесты", – сказала тогда Армонайте.
Белорусские беженцы сами не скрывают – в Литве и Польше их много, а значит, несложно внедрить в их число и агентов.
"Если здесь, к примеру, 10 000, 50 000 или 100 000 мигрантов, несложно иметь в их числе людей, связанных со спецслужбами. Поскольку вы являетесь лидерами в оказании помощи Украине, они хотят изменить мнение общества о войне", – сказал Латушко.
Литовская разведка сообщает, что заметен поиск средств для того, чтобы посеять раздор между беженцами из России и Беларуси и литовцами. Есть люди, которые говорят, что угрозу может представлять и отношение россиян, белорусов к Литве или к истории Литвы.
"Есть такая доктрина литвинизма – согласно которой, ВКЛ - государство белорусов, а не литовцев. И тут появляются нюансы, отношение к независимости Литвы, ее роли, к Вильнюсу", – сказал Кащюнас.
Белорусская оппозиция отмечает, что понимает желание Ликашенко и Путина поссорить их с литовцами или поляками, поэтому этого надо избегать.
"Конечно, приоритет - дестабилизация ситуации в ваших странах – в Литве, в Польше. Приоритет агрессоров – дестабилизация общества, поскольку лидеры Литвы и Польши сейчас поддерживают Украину", – заметил Латушко.
Большая часть россиян и белорусов приезжает сюда работать, поэтому они не должны в обязательном порядке интегрироваться, в том числе учить язык.