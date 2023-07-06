В Литве – десятки тысяч россиян и белорусов: службы предупреждают об угрозах

В первую очередь, неясно, сколько россиян и белорусов приехало в Литву после вторжения России в Украину. Политики называют определенное число.

"Это 55 000 белорусов и меньше 20 000 россиян", – сказал LNK председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Департамент миграции утверждает, что выдал разрешение похожему числу белорусов, но россиян указывает в два раза меньше.

"Гражданам России выдано до 8000 видов на жительство в Литве и виз с начала войны до сегодняшнего дня. В случае с гражданами Беларуси - их около 60 000", – сказала глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По данным ДМ, необязательно все белорусы остались в нашей стране, они могли уехать в другие страны ЕС.

"Точное число мы не можем назвать. Потому что эти люди приезжают и уезжают. То, что они приехали, не значит, что они находятся в Литве и сейчас", – заметила Гудзинскайте.

Все получившие вид на жительство в Литве обязаны декларировать место жительства.