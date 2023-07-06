06 июля 2023 г. 18:56

В Литве – десятки тысяч россиян и белорусов: службы предупреждают об угрозах

 
ru.DELFI.lt
Rusija
Rusija
ФОТО: AP / Scanpix

После того как Россия напала на Украину, в Литву приехали десятки тысяч россиян и белорусов. Какое их количество находится в Литве – службы указать не могут. Россияне – и особенно белорусы – благодарят за предоставленную им безопасность. Однако в числе таких беженцев – сотни представляющих опасность для Литвы. За полгода в страну не впустили тысячу россиян и белорусов, представляющих угрозу безопасности нашей страны. И лидеры белорусской оппозиции не скрывают – когда бежит такое количество людей, агентам смешаться с ними несложно.

В первую очередь, неясно, сколько россиян и белорусов приехало в Литву после вторжения России в Украину. Политики называют определенное число.

"Это 55 000 белорусов и меньше 20 000 россиян", – сказал LNK председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Департамент миграции утверждает, что выдал разрешение похожему числу белорусов, но россиян указывает в два раза меньше.

"Гражданам России выдано до 8000 видов на жительство в Литве и виз с начала войны до сегодняшнего дня. В случае с гражданами Беларуси - их около 60 000", – сказала глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По данным ДМ, необязательно все белорусы остались в нашей стране, они могли уехать в другие страны ЕС.

"Точное число мы не можем назвать. Потому что эти люди приезжают и уезжают. То, что они приехали, не значит, что они находятся в Литве и сейчас", – заметила Гудзинскайте.

Все получившие вид на жительство в Литве обязаны декларировать место жительства.

Согласно данным Центра реестра, в прошлом году по данным на 24 февраля вид на жительство в Литве декларировали 17 200 россиян и 32 700 белорусов. Сейчас эти цифры такие: 20 300 россиян и 55 300 белорусов.

Значит, после вторжения число россиян увеличилось на 3000, а белорусов на 22 000.

Заместитель главы белорусской оппозиции Светланы Тихановской Павел Латушко поблагодарил Литву и Польшу.

"Сейчас в Европе проживает от 250 000 до 0,5 млн. белорусов. Многие наши структуры уехали в Литву и в Польшу. Сейчас это центры белорусской демократии – Вильнюс и Варшава", – сказал собеседник.

В Вильнюс уехала и адвокат Мария Колесова-Гудзилина. "на меня заведено уголовное дело, поскольку я работала адвокатом в политических делах. Белорусский режим считает меня террористкой. Пятеро моих коллег уже получили по 6-10 лет", – сказала LNK адвокат.

Однако среди приезжающих за безопасностью в Литву людей есть и те, кто представляет угрозу нашей стране. За полгода из-за угрозы безопасности в Литву не впустили 1000 россиян и белорусов.

"Белорусам не разрешили въезд 800 раз, а россиянам - 150, это с декабря прошлого года до сегодняшнего дня", – сказала Гудзинскайте.

Самый большой поток россиян и белорусов ехал в Литву, когда не было жестких проверок, до декабря 2022 года.

Тогда министр экономики Аушрине Армонайте официально приглашала их в Литву.

"Часть компаний в Беларуси выгнали из занимаемых ими помещений за то, что они поддерживали протесты", – сказала тогда Армонайте.

Белорусские беженцы сами не скрывают – в Литве и Польше их много, а значит, несложно внедрить в их число и агентов.

"Если здесь, к примеру, 10 000, 50 000 или 100 000 мигрантов, несложно иметь в их числе людей, связанных со спецслужбами. Поскольку вы являетесь лидерами в оказании помощи Украине, они хотят изменить мнение общества о войне", – сказал Латушко.

Литовская разведка сообщает, что заметен поиск средств для того, чтобы посеять раздор между беженцами из России и Беларуси и литовцами. Есть люди, которые говорят, что угрозу может представлять и отношение россиян, белорусов к Литве или к истории Литвы.

"Есть такая доктрина литвинизма – согласно которой, ВКЛ - государство белорусов, а не литовцев. И тут появляются нюансы, отношение к независимости Литвы, ее роли, к Вильнюсу", – сказал Кащюнас.

Белорусская оппозиция отмечает, что понимает желание Ликашенко и Путина поссорить их с литовцами или поляками, поэтому этого надо избегать.

"Конечно, приоритет - дестабилизация ситуации в ваших странах – в Литве, в Польше. Приоритет агрессоров – дестабилизация общества, поскольку лидеры Литвы и Польши сейчас поддерживают Украину", – заметил Латушко.

Большая часть россиян и белорусов приезжает сюда работать, поэтому они не должны в обязательном порядке интегрироваться, в том числе учить язык.

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