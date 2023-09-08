В Литве держится летняя погода, прогнозируют жару

Днем будет без осадков и почти повсюду солнечно. К вечеру облака появятся на северо-востоке страны. Воздух прогреется до 20–25 градусов, теплее будет на юге страны. В Вильнюсе в пятницу также будет солнечно и без осадков, воздух прогреется до 22 градусов тепла.

В субботу с северо-запада придут облака, однако особых осадков ни ночью, ни днем не ожидается. Утром местами прогнозируют туман. Ночью будет 8–13 градусов тепла, местами 14–16 градусов. Днем будет 20–25 градусов выше нуля.

В воскресенье без осадков, но в небе появятся облака. Ночью будет 9–14, у моря до 15–17 градусов тепла. Днем потеплеет, воздух прогреется до 22–26 градусов тепла.