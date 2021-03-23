В Литве депутатов начали прививать вакциной AstraZeneca - парламент вернется к работе в зале

После технических неполадок, имевших место на прошлой неделе, заседания Сейма по вторникам проходят вживую. Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что сейчас к удаленной работе депутаты вернутся только если ситуация сильно ухудшится.

"Уже сегодня мы работаем вживую, в четверг также планируем работу в зале заседаний, поскольку ожидает тайное голосование, поэтому мы должны собраться. Вопрос следующей недели решит правление Сейма завтра, но, вероятно, мы будем работать вживую, разве что резко ухудшится ситуация, но я надеюсь, что этого не случится, кроме того, немалая часть депутатов уже получит первую дозу вакцины", – сказала во вторник журналистам спикер.

По имеющимся у нее данным, в понедельник для вакцинации зарегистрировались 32 депутата, парламентариев будут вакцинировать до конца этой неделе. Некоторые депутаты были привиты ранее, поскольку входят в группы риска, есть и переболевшие коронавирусом.

"Сегодня намерены привиться 32 члена Сейма, естественно, они распределены, весь поток не сможет привиться в один день, будут созданы возможности привиться до конца недели. Надеюсь, что большинство привьется, есть сравнительно небольшая часть переболевших, и очевидно, еще обладающих иммунитетом, а всех остальных я призываю прививаться", – сказала глава парламента.

Во вторник в Вильнюсе от COVID-19 будут привиты члены правительства и Сейма Литвы. Все они будут привиты вакциной AstraZeneca, получившей в обществе неоднозначные оценки.

Во вторник планируется привить половину кабинета министров и более 30 парламентариев. Политиков продолжат прививать в среду и четверг.

В понедельник этой вакциной были привиты президент Гитанас Науседа, председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, премьер Ингрида Шимоните, министр здравоохранения Арунас Дулькис.

На минувшей неделе министр здравоохранения дополнил список приоритетных групп по вакцинации от COVID-19, внеся в него президента, членов Сейма и правительства.

Так пытаются продемонстрировать доверие к вакцине AstraZeneca.

В Литве и ряде государств Европы вакцинация препаратом AstraZeneca была приостановлена по причине выявленных случаев тромбоэмболии у привитых людей.

В минувший четверг Европейское фармагентство заявило, что эта вакцина от COVID-19 является безопасной и эффективной, поэтому в Литве была возобновлена вакцинация ею.