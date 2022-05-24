Анализ связей показал, что все группы, через которые распространялась дезинформация о войне России в Украине, составляют четыре блока. Они отличаются уровнем пророссийской риторики.

По данным LRT, эти блоки через администраторов и различных авторов связаны с такими деятелями, как Лауринас Рагельскис, Марюс Йонайтис или "Движение семей".

Один неизвестный в публичном пространстве деятель - Римантас Янавичюс - был идентифицирован за одним блоком, объединяющим 28 групп и страниц в Facebook.

LRT утверждает, что создатели упомянутой сети людей, распространяющих дезинформацию, примыкают к различным движениям и распространяют различные теории заговора.

Через эту сеть было проведено несколько дезинформационных атак с целью отвлечь внимание от событий в Украине. Самая крупная атака была совершена с использованием страницы Minfo в Facebook на следующий день после новостей об убийствах в Буче, сообщила национальная телерадиокомпания.

В сеть также входит группа сект, действующих по тем же принципам, что и аналогичные движения в России. Некоторые секты в Литве создают свои поселения и не признают литовские документы.