В Литве действует новый порядок: только за выходные из дома временно выселили 150 человек

"Это новинка у нас. Количество вызовов в выходные не было больше обычного. Просто появилось такое средство ограничения, которое должно обеспечить защиту потенциальных жертв. Если есть риск, что насилие повторится, выдается ордер", – сказал LNK представитель Департамента полиции Миндаугас Акелайтис.

По его словам, в первые дни действия нового порядка ситуации были разные.

"Конечно, в основном это были мужчины, а опасности подвергались женщины, в основном жены или сожительницы. Но были и такие случаи, когда фиксировали конфликт между братьями, которые были риском друг для друга. Были случаи выселения супруги, сожительницы", – сказал Акелайтис.

"Такие случаи были по всей Литве. Наверное, был интересный случай, когда конфликт разразился между людьми, приехавшими в Палангу из другого города, вызвали полицию. Отдыхающих разделили. А критерии назначения ордеров - конкретные, чтобы не было фактора субъективности", – продолжил он.