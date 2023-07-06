06 июля 2023 г. 07:43

В Литве действует новый порядок: только за выходные из дома временно выселили 150 человек

 
ru.DELFI.lt
Muštynes nutraukė policija (Asociatyvi nuotrauka)
Muštynes nutraukė policija (Asociatyvi nuotrauka)
ФОТО: DELFI

1 июля 2023 года в Литве действует новый порядок. В соответствии с новыми правилами, в случае насилия в семье полиция получает право выдать ордер на выселение насильника из дома на 15 дней. Только за минувшие выходные полиция выдала 150 таких ордеров. Люди, получившие такой ордер, обязаны покинуть дом и не приближаться к своим близким.

"Это новинка у нас. Количество вызовов в выходные не было больше обычного. Просто появилось такое средство ограничения, которое должно обеспечить защиту потенциальных жертв. Если есть риск, что насилие повторится, выдается ордер", – сказал LNK представитель Департамента полиции Миндаугас Акелайтис.

По его словам, в первые дни действия нового порядка ситуации были разные.

"Конечно, в основном это были мужчины, а опасности подвергались женщины, в основном жены или сожительницы. Но были и такие случаи, когда фиксировали конфликт между братьями, которые были риском друг для друга. Были случаи выселения супруги, сожительницы", – сказал Акелайтис.

"Такие случаи были по всей Литве. Наверное, был интересный случай, когда конфликт разразился между людьми, приехавшими в Палангу из другого города, вызвали полицию. Отдыхающих разделили. А критерии назначения ордеров - конкретные, чтобы не было фактора субъективности", – продолжил он.

Полицейский согласен с тем, что у некоторых людей будут проблемы, поскольку им некуда пойти на эти 15 суток.

"Логика закона проста – человека выселяют. В абсолютном большинстве случаев люди сами должны позаботиться о себе, решить, где им жить. Но, по закону, муниципалитет должен предусмотреть места, куда могут прийти люди, если им некуда идти. Такие объекты есть во всех муниципалитетах", – сказал Акелайтис.

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