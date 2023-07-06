В Литве действует новый порядок: только за выходные из дома временно выселили 150 человек

"Это новинка у нас. Количество вызовов в выходные не было больше обычного. Просто появилось такое средство ограничения, которое должно обеспечить защиту потенциальных жертв. Если есть риск, что насилие повторится, выдается ордер", – сказал LNK представитель Департамента полиции Миндаугас Акелайтис.
По его словам, в первые дни действия нового порядка ситуации были разные.
"Конечно, в основном это были мужчины, а опасности подвергались женщины, в основном жены или сожительницы. Но были и такие случаи, когда фиксировали конфликт между братьями, которые были риском друг для друга. Были случаи выселения супруги, сожительницы", – сказал Акелайтис.
"Такие случаи были по всей Литве. Наверное, был интересный случай, когда конфликт разразился между людьми, приехавшими в Палангу из другого города, вызвали полицию. Отдыхающих разделили. А критерии назначения ордеров - конкретные, чтобы не было фактора субъективности", – продолжил он.
Полицейский согласен с тем, что у некоторых людей будут проблемы, поскольку им некуда пойти на эти 15 суток.
"Логика закона проста – человека выселяют. В абсолютном большинстве случаев люди сами должны позаботиться о себе, решить, где им жить. Но, по закону, муниципалитет должен предусмотреть места, куда могут прийти люди, если им некуда идти. Такие объекты есть во всех муниципалитетах", – сказал Акелайтис.