В Литве действует не менее 60 организаций, собирающих помощь для Украины

"На сегодняшний день у около 60 организаций, имеющих статус получателей помощи в той или иной форме в наименовании есть слово "Украина", - сообщил во вторник радио LRT Самкус.
"До войны в Украине их было 13, а после войны их количество увеличилось до 48. Видно, что количество организаций, которые своим названием хотят доказать, что они собирают помощь для Украины, увеличивается", - сказал говорит Самкус.
Однако, как отмечает представитель Центра регистра, сложно подсчитать все организации, которые собирают помощь для Украины, поскольку некоторые из них не имеют в названии слова "Украина".
"Есть у нас такие случаи как "Сильны вместе", в названии которых нет слова "Украина", они просто заявляют, что собирают помощь для Украины, публикуют это в своих отчетах и рассказывают об этом везде. У нас не может быть таких точных цифр, но то, что мы видим по названиям, по крайней мере по количеству регистраций, оно (количество организаций, собирающих поддержку для Украины) однозначно увеличивается", - отметил Самкус.
По словам пресс-представителя Центра регистра, всего в Литве статус получателя помощи имеют около 30 тыс. учреждений или компаний.
"До этого каждый год их добавлялось около тысячи, но в прошлом году было зарегистрировано 1233 статуса получателя помощи, а в этом году, менее чем за год, у нас уже тысяча. Можно сказать, что тенденция к созданию учреждений со статусом получателя помощи возрастает", - сказал Самкус.