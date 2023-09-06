В Литве действует не менее 60 организаций, собирающих помощь для Украины

"На сегодняшний день у около 60 организаций, имеющих статус получателей помощи в той или иной форме в наименовании есть слово "Украина", - сообщил во вторник радио LRT Самкус.

"До войны в Украине их было 13, а после войны их количество увеличилось до 48. Видно, что количество организаций, которые своим названием хотят доказать, что они собирают помощь для Украины, увеличивается", - сказал говорит Самкус.

Однако, как отмечает представитель Центра регистра, сложно подсчитать все организации, которые собирают помощь для Украины, поскольку некоторые из них не имеют в названии слова "Украина".