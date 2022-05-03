Это многолетнее растение, все части которого ядовиты.

Прострел раскрытый – очень красивое растение, но не стоит рвать цветы.

Если сок растения попадет в глаза или в рот или на чувствительную кожу, может начаться воспаление.

Кроме того, прострел занесен в Красную книгу Литвы и находится под охраной.

Не стоит пытаться вырастить растение у себя на участке – это вид, предпочитающий специфические условия, растет в сосновых борах.

Лучше любуйтесь цветами и фотографируйте из, поскольку, срывая цветы, вы не дает образоваться семенам и мешаете размножению вида.