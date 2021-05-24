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В Литве COVID-19 унес жизни еще двоих молодых мужчин. В выходные сообщили о смерти двоих пациентов младше 30 лет.
2020 04 28 Respublikinė Panevėžio ligoninė
2020 04 28 Respublikinė Panevėžio ligoninė
© DELFI / Domantas Pipas

По данным Центра регистра, один мужчина из группы 20–29 лет скончался в Кедайняйском районе. О его смерти сообщили в субботу.

В воскресенье сообщили о смерти второго мужчины 20–29 лет - в Укмергском районе COVID-19.

Когда эти пациенты заболели и где скончались - в больнице или дома - не сообщается.

Всего в Литве от коронавируса скончались 8 человек из группы 20–29 лет.

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В группе 30-39 лет скончались 24 человека. В группе 40-49 лет скончались 66 пациентов, 50–59 лет - 312, а 60–69 лет – 681.

Больше всего от коронавируса скончалось пациентов в группах 70-79 лет - 1140 и 80-89 лет - 1513.

В группе 90-99 лет скончались 446 человек, а в группе старше 100 лет - 5 человек.

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