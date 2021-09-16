Вся Литва попадет в "черную" зону COVID–19, когда показатель заболеваемости на 100 000 за 14 дней будет больше 500 случаев или доля положительных тестов будет выше 10%.
В черную зону входят:
Игналинский район - 403 случаев на 100 000 жителей и доля положительных тестов 12,1%.
Утенский район - 521 и 7,6%.
Молетский район - 219 и 10,2%.
Юрбаркский район - 470 и 15,2%.
Алитус - 624 и 7,1%.
Алитусский район - 333 и 10,7%.
Йонишксий район - 791 и 11,5%.
Акмянский район - 491 и 11,5%.
Шилальский район - 462 и 11,3%.
Тельшяйский район - 1019 и 12,8%.
Ретавский район - 1407 и 18,9%.
Плунгеский район - 962 и 11%.
Скуодасский район - 734 и 9,8%.
Кретингский район - 614 и 7,6%.
Паланга - 883 и 10,4%.
Клайпеда - 963 и 8,9%.
Клайпедский район - 562 и 9,7%.
Шилутский район - 890 и 13,7%.
В Литве остались два "желтых" муниципалитета - Купишкский район и Расейнский район.
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