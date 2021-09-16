Вся Литва попадет в "черную" зону COVID–19, когда показатель заболеваемости на 100 000 за 14 дней будет больше 500 случаев или доля положительных тестов будет выше 10%.

В черную зону входят:

Игналинский район - 403 случаев на 100 000 жителей и доля положительных тестов 12,1%.

Утенский район - 521 и 7,6%.

Молетский район - 219 и 10,2%.

Юрбаркский район - 470 и 15,2%.

Алитус - 624 и 7,1%.

Алитусский район - 333 и 10,7%.

Йонишксий район - 791 и 11,5%.

Акмянский район - 491 и 11,5%.

Шилальский район - 462 и 11,3%.

Тельшяйский район - 1019 и 12,8%.

Ретавский район - 1407 и 18,9%.

Плунгеский район - 962 и 11%.

Скуодасский район - 734 и 9,8%.

Кретингский район - 614 и 7,6%.

Паланга - 883 и 10,4%.

Клайпеда - 963 и 8,9%.

Клайпедский район - 562 и 9,7%.

Шилутский район - 890 и 13,7%.

В Литве остались два "желтых" муниципалитета - Купишкский район и Расейнский район.