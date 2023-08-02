В Литве Церковь расследует случай предполагаемого хранения детской порнографии священником

"Начато церковное расследование в отношении ненадлежащего поведения ксендза Сигитаса Григаса в Интернете. Священник архиепархии Вильнюса Сигитас Григас отстранен от исполнения своих обязанностей, ему запрещено общаться с несовершеннолетними. Священнику разрешено проводить Богослужение уединенно, без участия других людей", — пишет архиепархия Вильнюса на своей странице в Facebook.
Сообщается, что основанием для отстранения священника стала появившаяся на днях информация о проводившемся в 2020 г. досудебном расследовании по факту хранения порнографического контента с участием ребенка или лица, представленного в качестве ребенка, а также информация о другом предположительно ненадлежащем поведении священника в интернете.
Как сообщает архиепархия Вильнюса, постановлением Тельшяйского районного суда от 16 ноября 2020 г. священник был освобожден от уголовной ответственности за совершение преступного деяния под поручительство.
Подчеркивается, что начаты церковные следственные действия, материалы расследования будут переданы в Дикастерию Вероучения. Дополнительная информация будет предоставляться по мере продвижения расследования и получения более точных сведений.
"Жаль, что и священнослужители ввязываются в распространение порнографических материалов, связанных с жестоким обращением с детьми. Это преступление, за которое нужно ответить как перед государством, так и перед Церковью", – отреагировал на ситуацию архиепископ Гинтарас Грушас.
В посте в Facebook также звучит призыв ко всем, что-либо знающим о случаях эксплуатации несовершеннолетних, сообщать об этом в Службу защиты прав ребенка и правоохранительные органы.
"Если случай произошел в церковной среде, просьба сообщить об этом следователям, назначенным епископами", — пишет архиепархия Вильнюса.