В Литве Церковь расследует случай предполагаемого хранения детской порнографии священником

"Начато церковное расследование в отношении ненадлежащего поведения ксендза Сигитаса Григаса в Интернете. Священник архиепархии Вильнюса Сигитас Григас отстранен от исполнения своих обязанностей, ему запрещено общаться с несовершеннолетними. Священнику разрешено проводить Богослужение уединенно, без участия других людей", — пишет архиепархия Вильнюса на своей странице в Facebook.

Сообщается, что основанием для отстранения священника стала появившаяся на днях информация о проводившемся в 2020 г. досудебном расследовании по факту хранения порнографического контента с участием ребенка или лица, представленного в качестве ребенка, а также информация о другом предположительно ненадлежащем поведении священника в интернете.

Как сообщает архиепархия Вильнюса, постановлением Тельшяйского районного суда от 16 ноября 2020 г. священник был освобожден от уголовной ответственности за совершение преступного деяния под поручительство.