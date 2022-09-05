Суд объявил, что он приговорен к реальному тюремному заключению сроком на три года и восемь месяцев, кроме того, прежнему месту работы ему придется заплатить более 888 тыс. евро.
"Я не буду ничего комментировать", - сказал журналистам Каваляускас.
Дело слушалось в закрытом режиме, чтобы не разглашать разведывательные методы, функции и другую секретную информацию.
"Четыре преступления, совершенные за шесть лет, взаимосвязаны, это ущерб и стоимость присвоенного имущества, преступления связаны с криптовалютами", — сказал журналистам судья Паулюс Вершекис, огласивший приговор.
Согласно обнародованным судом данным, разведчик некоторое время находился под арестом - длился с декабря прошлого года по июнь этого года.
В настоящее время осужденный находится на свободе, за ним ведется усиленное наблюдение, у него изъяты документы.
Приговор также запрещает ему работать в разведывательных учреждениях в течение пяти лет.
Приговор все еще может быть обжалован в Литовском апелляционном суде.
Второе управление оперативных служб при Министерстве обороны является подчиненным министру обороны учреждением системы обороны, осуществляющим разведывательную и контрразведывательную деятельность в оборонной, военно-политической, военно-экономической, военно-технологической и военно-информационной сферах, в сфере деятельности учреждений системы обороны за рубежом.
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