В Литве будут жестче контролировать торговцев автомобилями: несоблюдающих порядок ждут штрафы

С ноября в Литве наличными можно заплатить только за товары и услуги стоимостью не больше 5000 евро, однако выясняется, что за автомобили жители платят и немалые авансы наличными.

"Сейчас, например, я тоже хотел бы купить за наличные, но все на счетах (…). И тут эти денежные переводы – надо согласовывать с банком, чтобы перевести деньги. Много времени уйдет, есть неудобства", – сказал один мужчина.

"Я бы покупал за наличные, так удобнее, наверное, продавцу", – сказал другой собеседник.

"Государственная налоговая инспекция (ГНИ), руководствуясь законом, считает, что в тех случаях, когда заключают договор, сразу известна стоимость сделки, если она больше 5000 евро, то наличными платить нельзя", – сказала представитель ГНИ Раса Вирвилене.

Глава Каунасского авторынка Валентинас Науялис удивлялся таким законам, ведь продажа автомобиля регистрируется, скрыть такую сделку не удастся.

"Например, если человек декларирует доходы, указывает, что продал автомобиль, его предупреждают – "Вы получили доходы, уточните их" (…). Если бы это была вещь, которую не регистрируют, тогда ситуация была бы оправданной, а тут - на пользу банкам", – считает Науянис.

Но некоторые торговцы не берут наличные с середины прошлого года и не видят никаких проблем.

"Мы отказались от наличных с 1 июня, если бывает так, что клиент хочет заплатить наличными, отправляем его в банк, он едет и делает перевод", – сказал представитель компании Longo LT Дейвидас Йочис.

Другие торговцы говорят, что из-за нескольких сотен евро ездить в банки нет смысла.

"Самое смешное, что и когда речь идет о 1000 или 2000 евро – первичном взносе по лизингу – человек должен идти в банк, положить деньги на счет, платят за это комиссионные. Из-за таких смешных сумм создается сложная ситуация для человека, покупающего автомобиль", – сказал глава Ассоциации торговцев подержанными авто Висмантас Баршис.

Правда, в редких случаях разрешается брать наличными и больше 5000 евро.

"Есть одно условие: если в тот момент не работает э-банкинг, наблюдаются сбои с мобильной подписью, нарушена деятельность Smart-ID, если у человека нет счета в банке, а рассчитаться надо немедленно", – сказала Вирвилене.

Однако покупателям из третьих стран такой порядок не по душе.

"Приехавшие с Востока, скажем так, те, у кого нет счета, они платят наличными, заполняют налоговые формы и покупают автомобили. Но, конечно, сейчас эти покупатели стараются обходить Литву стороной и едут дальше в Европу, где без проблем можно заплатить за покупку наличными", – сказал Баршис.

ГНИ отмечает, что уже получила почти 1200 сообщений об уплате наличными за товары и услуги дороже 5000 евро. Пока эти уведомления собирают, а потом их начнут проверять и назначать штрафы. Штраф может составлять от 100 до 4000 евро.

"Мы следим за данными и в начале 2023 года уже начнем предпринимать действия, будем наблюдать, искать какие-то тенденции в этих сообщениях, закономерности: может, повторяются названия компаний, продавцов", – сказала Вирвилене.

Не исключено, что после введения таких ограничений, покупатели, которые хотят платить наличными, указывают в договоре меньшую стоимость, а не реальную сумму.

"Те же нечестные торговцы: если продавали за 6000 евро, попробует договориться с покупателем, чтобы записали 5000 евро. Закон заставляет появляться "тень" оттуда, где его могло не быть", – сказал Баршис.

Глава портала Autoplius.lt А.Мизерас сказал, что мало покупателей соглашается указывать в договоре меньшую цену.

"Если раньше торговец просил об этом, чаще находились покупатели, которые легко на это соглашались. Сейчас они больше давят на продавца, если цена 10 000–15 000 евро, то покупатель не хочет рисковать и покупает за наличные", – сказал он.

ГНИ отмечает, что будет следить за возможно снижаемыми ценами.

"Если будут наблюдаться такие злоупотребления, искусственно занижать цены, торговцев ГНИ вниманием не обойдет", – предупредила Вирвилене.