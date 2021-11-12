В состав команды входят работники Государственной инспекции по труду, Государственной продовольственно-ветеринарной службы, Национального центра здравоохранения и полиции.
Первые проверки проведут 12-17 ноября.
"Цель координированных проверок – создать предпосылки для соблюдения установленных правительством Литвы требований", – сказано в сообщении.
Во время миссий будут смотреть - проверяют ли наличие "паспортов возможностей", своими ли документами пользуются люди, регулярно ли тестируются непривитые работники, соблюдается ли требование 30 кв. м на одного покупателя там, где не проверяют "паспорта возможностей".
По данным правительства, проверки будут проходить там, где выше риск заражения, где фиксируют больше всего очагов, а также там, где "систематически не соблюдают требования".
Кроме того, будут реагировать на сообщения, поступающие от жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минздрав Литвы разрешил аптекам принимать больше покупателей (12)
С 12 ноября Минздрав Литвы разрешил аптекам, которые не...
Коронавирус в Литве: 2641 новый случай и 14 смертей
За минувшие сутки в Литве был выявлен 2641 новый случай...
В Литве будут проверять соблюдение коронавирусных ограничений (13)
Пять учреждений объединились в одну команду и намерены...
Решение принято: в Вильнюсе появится Рождественский городок (6)
Уже совсем скоро Рождество вернется в столицу Литвы ....
Парламент Литвы отклонил вето президента в связи с поправками о платных тестах для непривитых платить придется с декабря (99)
В парламенте Литвы в четверг было отклонено вето...