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Пять учреждений объединились в одну команду и намерены проверять, как соблюдают действующие в Литве требования и ограничения, сообщает правительство Литвы. Проверки будут проходить в ноябре и декабре.
Parduotuvė Panevėžyje
Parduotuvė Panevėžyje
© Rimvydas Ančerevičius

В состав команды входят работники Государственной инспекции по труду, Государственной продовольственно-ветеринарной службы, Национального центра здравоохранения и полиции.

Первые проверки проведут 12-17 ноября.

"Цель координированных проверок – создать предпосылки для соблюдения установленных правительством Литвы требований", – сказано в сообщении.

Во время миссий будут смотреть - проверяют ли наличие "паспортов возможностей", своими ли документами пользуются люди, регулярно ли тестируются непривитые работники, соблюдается ли требование 30 кв. м на одного покупателя там, где не проверяют "паспорта возможностей".

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По данным правительства, проверки будут проходить там, где выше риск заражения, где фиксируют больше всего очагов, а также там, где "систематически не соблюдают требования".

Кроме того, будут реагировать на сообщения, поступающие от жителей.

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